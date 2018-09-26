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Умер актер Пол Васкес из телесериала "Сыны анархии"

Причина смерти артиста пока не названа

ТАСС, 26 сентября. Американский актер Пол Васкес, известный по телесериалу "Сыны анархии", умер на 49-м году жизни в городе Сан-Хосе в Калифорнии. Об этом во вторник сообщил телеканал Fox News со ссылкой на представителя Васкеса.

По его данным, причина смерти актера устанавливается. В свою очередь новостной ресурс TMZ информировал, что Пол Васкес умер в понедельник, предположительно, от сердечного приступа в доме своего отца.

Известность пришла к актеру после роли в телесериале "Сыны анархии" в 2011 году. Также он снимался в сериалах "Как я встретил вашу маму", "C.S.I.: Место преступления Нью-Йорк" и "Cкорая помощь".

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