Минкультуры: сотрудникам НИИ киноискусства предложили перейти в Музей кино

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Сотрудникам НИИ киноискусства, находящегося в составе Всероссийского государственного университета кинматографии имени С. А. Герасимова, предложили перейти на работу в специально созданное подразделение в Музее кино. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства культуры РФ в среду.
"При Музее кино создается Научный центр c штатной численностью более 20 ставок. Сотрудникам НИИ киноискусства было предложено перейти на работу в новое подразделение Музея кино", - сказали в пресс-службе. Там не уточнили, означает ли это, что НИИ киноискусства, находящийся с 2012 года в составе ВГИКа, расформирован.
В Минкультуры отметили, что Музей кино обладает богатыми фондами, которые требуют изучения, а также современной материально-технической базой, и "появление при нем подобной структуры является вполне логичным и будет способствовать развитию отечественного киноведения".
Комментариями Музея кино и ВГИКа ТАСС пока не располагает.
Научно-исследовательский институт киноискусства был создан по распоряжению Совета Министров СССР 21 сентября 1973 года как Научно-исследовательский институт теории и истории кино. Но идея организации специализированной научно- исследовательской структуры возникла еще в 20-е годы ХХ века. Она принадлежала классикам отечественного кино - Льву Кулешову, Сергею Эйзенштейну, Всеволоду Пудовкин, Александру Довжено и др.
С момента основания института в нем работали крупнейшие ученые - теоретики и историки кино, кинокритики, журналисты. В апреле 2012 года НИИ киноискусства вошел в состав Всероссийского государственного университета кинматографии имени С. А. Герасимова. Это стало первым шагом на пути реализации решения Совета по развитию отечественной кинматографии при Правительстве Российской Федерации от 03.11.2009 г. о создании на базе ВГИКа федерального научно-образовательного центра.