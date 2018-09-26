ФСБ передала Русскому музею картину Саврасова и рисунки супруги Шишкина

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 сентября. /ТАСС/. Управление ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области передало в собрание Государственного Русского музея картину "Зимний пейзаж" художника Алексея Саврасова, а также альбом рисунков ученицы и впоследствии супруги живописца Ивана Шишкина Ольги Лагоды, изъятые в марте 2017 года при попытке контрабанды из РФ в Китай. Церемония состоялась в Михайловском дворце, передает корреспондент ТАСС.

"Эта работа интересна для музея именно тем, что у нас мало вещей позднего периода творчества Саврасова. И в два раза вырастает графическая коллекция художницы Лагоды-Шишкиной. У нас хранятся 23 ее рисунка, и теперь поступают еще 20 рисунков высочайшего мастерства", - сказал на церемонии директор Русского музея Владимир Гусев.

О произведениях

Картина "Зимний пейзаж", датированная 1894 годом, относится к числу малоизвестных работ позднего периода творчества Саврасова. Искусствоведы считают это произведение художника собирательным образом его романтических представлений о природе.

"Проведение комплексных исследований <…> подтверждает оригинальность и подлинность этого произведения", - сказал журналистам ведущий научный сотрудник музея Сергей Кривонденченков. На принадлежность работы кисти Саврасова, по его словам, также указывают оригинальная подпись, датировка и использование вертикального холста, что нередко встречалось в позднем периоде творчества живописца.

"Мы знаем имя человека, который приносил эту работу на консультацию в 2015 году и в 2017 году <…> Вероятнее всего, она была в каком-то частном собрании, в семье, потому что такие произведения позднего периода еще несколько десятилетий назад не представляли такого интереса, как сейчас, для коллекционеров", - отметил эксперт, добавив, что "Зимний пейзаж" станет 28-й работой Саврасова в коллекции музея.

Альбом рисунков Лагоды-Шишкиной, состоящий из 20 листов, относится к раннему периоду ее творчества, когда она в числе учеников Шишкина работала над пейзажными мотивами под Петербургом в 1878 году. "Альбом очень хорошо сохранился", - сообщила старший научный сотрудник музея Ирина Верховская.

Попытка контрабанды

В марте 2017 года транспортная служба регионального управления ФСБ России пресекла в аэропорту Пулково попытку незаконного вывоза произведений живописи гражданином КНР Сюй Чао из РФ в Китай. "Мы можем утверждать, исходя из нашего понимания ситуации, что он вез [произведения] для сбыта и рассчитывал сбыть за сумму, являющуюся эквивалентом 13 млн рублей", - пояснил журналистам начальник пресс-службы управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Дмитрий Кочетков.

Было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 226.1 УК РФ ("Контрабанда"), суд в декабре 2017 года приговорил гражданина КНР к двум с половиной годам лишения свободы условно. В соответствии с судебным решением культурные ценности поступили в собственность государства.

Ранее, в октябре 2017 года, транспортная служба регионального управления ФСБ России передала в фонды Русского музея "Портрет Джека Хантера" художника-импрессиониста Николая Фешина. В ноябре прошлого года в коллекцию музея поступили также 13 икон XVIII-XIX веков, написанные в разных художественных центрах России.

О Русском музее

Русский музей в этом году отмечает 120 лет с момента открытия, его коллекция насчитывает более 400 тыс. произведений и охватывает все исторические периоды и тенденции развития отечественного искусства, его основные виды и жанры, направления и школы более чем за тысячу лет. Фонды размещены в зданиях, являющихся выдающимися памятниками архитектуры XVIII-XIX веков: Михайловском, Строгановском, Мраморном дворцах и Михайловском замке. В состав музейного комплекса также входят Михайловский сад, Летний сад с Летним дворцом Петра I и домик Петра I.

Русский музей входит в число ведущих центров культурно- просветительской работы, курируя работу 260 художественных музеев России.