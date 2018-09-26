Директор музея Рахманинова под Тамбовом передал региону земли для расширения усадьбы

ТАМБОВ, 26 сентября. /ТАСС/. Директор музея-усадьбы композитора Сергея Рахманинова в Ивановке Тамбовской области Александр Ермаков выкупил и передал в областную собственность земли для расширения территории усадьбы. Об этом Ермаков в среду сообщил в беседе с корреспондентом ТАСС.

"Мы с помощью друзей выкупили два участка земли, которая исторически была усадебная, но принадлежала сельсовету. Мне пришлось искать деньги, чтобы вернуть ее усадьбе. Сейчас идет чисто рутинное дело - оформление земли в собственность Тамбовской области, а потом землю передадут музею-усадьбе в бессрочное пользование", - рассказал Ермаков.

Директор музея уточнил, что общая площадь выкупленных участков составила более 0,5 га, после присоединения этих земель территория усадьбы будет занимать около 30 га.

"При Сергее Васильевиче Рахманинове на этой земле находилась ветряная мельница и амбары, мы планируем все это восстановить. Это нормальная абсолютно вещь, это происходит практически во всех усадьбах - нет ни одной усадьбы в России, музея-заповедника, у которого не было бы проблемы с землей. Мы свою проблему решили так", - пояснил он.

Ранее сообщалось, что дом-музей композитора, расположенный в Тамбовской области, в котором Рахманинов проводил довольно много времени с 1890 по 1917 год и где написал свои самые известные произведения, претендует на статус музея-заповедника. По словам Ермакова, дорожная карта по преобразованию музея-усадьбы в музей-заповедник утверждена властями региона и сейчас проходит экспертизу.

Сергей Рахманинов (1873-1943) - русский композитор, пианист и дирижер. Дом-музей Сергея Рахманинова в Ивановке Тамбовской области открылся в 1982 году. В 1987 году его преобразовали в музей-усадьбу, в ней ежегодно походят международные музыкальные фестивали им. Рахманинова, фольклорные праздники, научные конференции.