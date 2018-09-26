В Омске открылся кинофестиваль дебютов "Движение"

ОМСК, 26 сентября. /ТАСС/. Шестой национальный кинофестиваль дебютов "Движение" открылся в среду в Омске, передает корреспондент ТАСС.

"Сегодня в шестой раз наш регион принимает участников и гостей фестиваля. В рамках смотра за последние пять дет было показано 226 фильмов, а сам фестиваль стал визитной карточкой города Омска. Мероприятие дает отличный шанс дебютантам получить оценку своего творчества", - сказал и.о. губернатора Омской области Валерий Бойко.

Президент фестиваля Артем Михалков вместе с генеральным продюсером Полиной Зуевой и программным директором Стасом Тыркиным объявили фестиваль открытым.

Фестиваль "Движение" за свою пятилетнюю историю уже открыл немало новых имен в российском кинематографе. Призеры смотра успешно продолжают работу, их ленты удостаиваются признания у критиков и зрителей. Победитель первого фестиваля в 2013 году Владимир Панков (фильм "Док.тор") возглавил в качестве худрука московский "Центр драматургии и режиссуры им. Казанцева и Рощина".

Кинофорум проходит в Омске с 26 по 30 сентября 2018 года. Его президентом является актер, режиссер и сценарист Артем Михалков. В этом году в качестве эксперимента, у жюри основного конкурса "Движение. Вперед", в котором покажут национальные премьеры дебютных фильмов российских кинематографистов, не будет председателя.

Фестиваль молодого российского кино проходит при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и правительства Омской области.