"Хрустальная Турандот" учредила специальную премию для Марка Захарова

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Первая театральная премия России "Хрустальная Турандот", которая в 27-й раз будет вручена в Москве 22 октября, учредила специальную награду для художественного руководителя Театра "Ленком", народного артиста СССР Марка Захарова. Об этом ТАСС сообщил в среду основатель "Хрустальной Турандот", режиссер и продюсер Борис Беленький.

"22 октября в Театре Вахтангова состоится 27-я церемония награждения лауреатов Первой театральной премии "Хрустальная Турандот". В честь народного артиста СССР, художественного руководителя театра "Ленком" Марка Анатольевича Захарова, чей талант неповторим и неувядаем, учреждена специальная премия, ее формулировка - "Недосягаемый". От "Тиля" до "Фальстафа" 45 лет ленкомовских побед", - сообщил Беленький.

"Хрустальная Турандот" была основана в 1991 году, став первой театральной премией новой России. Свое название она получила в честь легендарного спектакля "Принцесса Турандот" по сказке Карло Гоцци, поставленного в 1922 году Евгением Вахтанговым. Не случайно, что и первым лауреатом одноименной премии стала исполнительница главной роли в той легендарной постановке, народная артистка СССР Юлия Борисова, которая по сей день служит в Театре Вахтангова.

Список лауреатов в последующие годы продолжили Олег Ефремов, Юрий Любимов, Олег Табаков, Марк Захаров, Петр Фоменко, Армен Джигарханян, Валентин Гафт, Римас Туминас. Инна Чурикова, Владимир Машков, Евгений Миронов, Чулпан Хаматова, Мария Аронова, Юлия Пересильд, Сергей Маковецкий, Кирилл Серебренников и еще многие другие актеры, режиссеры, художники. Наградой победителям служат изящные хрустальные статуэтки, выполненные по эскизу литовского художника Ремигиуса Крюкаса.

Призы присуждаются по итогам театрального сезона за "Лучший спектакль", "Лучшую режиссерскую работу", "Лучшую сценографию", "Лучшую мужскую роль", "Лучшую женскую роль". Причем, согласно регламенту, даже номинанты не публикуются, что придает церемонии награждения дополнительную интригу.

Исключение составляют лишь победители в почетной номинации "За честь и достоинство", чьи имена объявляются заранее. Известно, что в этом году "Хрустальную Турандот" высшего достоинства получит народный артист РСФСР Станислав Любшин, отметивший 85-летний юбилей.