Симфонический оркестр Татарстана открыл сезон пьесой "Загадка Моцарта" Эдварда Радзинского

КАЗАНЬ, 26 сентября. /ТАСС/. Государственный симфонический оркестр Татарстана открыл 53-й сезон премьерой пьесы авторства Эдварда Радзинского "Загадка Моцарта". Драматург представил постановку в Государственном большом концертном зале им. Салиха Сайдашева в Казани, сообщил корреспондент ТАСС.

"Это замечательный оркестр, я давно хотел это сделать (выступить с ним). Я слышал их в Москве и очень обрадовался, когда наши планы совпали <...> Этот оркестр - действительно огромное наслаждение", - сказал ТАСС Радзинский перед выступлением.

В пьесе "Загадка Моцарта" Радзинский предложил свою версию таинственной смерти композитора. В ходе вступления в Казани драматург зачитает текст под аккомпанемент фрагментов из произведений музыканта в исполнении оркестра. В концерте также принимает участие Государственный камерный хор Татарстана под управлением Миляуши Таминдаровой.