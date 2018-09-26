Минкультуры отвергло обвинения в ущемлении иностранных фильмов через возрастной ценз

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Министерство культуры РФ не видит проблем в пересмотре возрастной маркировки иностранных картин. Об этом говорится в ответе министерства, поступившем в среду на запрос ТАСС.

Ранее газета "Ведомости" со ссылкой на данные аналитической компании "Невафильм Research" сообщила, что с 2015 года министерство стало гораздо жестче подходить к рейтингам иностранных фильмов. Если в 2014 году дети старше 12 лет могли посмотреть каждую четвертую иностранную картину, то в 2017 году - лишь каждую десятую. При этом число иностранных фильмов со взрослым рейтингом резко выросло: в 2014 году рейтинг 18+ получил лишь каждый седьмой иностранный фильм в российском прокате, в 2015 году - уже каждый четвертый, а в 2017 году - 37% зарубежных релизов. Газета связывает ситуацию с попыткой таким образом регулировать рынок кинопроката в РФ в пользу отечественных картин.

"Присваивая рейтинг фильму, Минкультуры России основывается на положениях федерального закона от "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", касающихся возрастных ограничений. Эта работа ведется из года в год, и никаких внутренних или внешних команд Министерство культуры в данном случае не получало", - сообщает Минкультуры.

В ответе подчеркивается, что ведомство лишь подтверждает установленную производителями и распространителями возрастную классификацию или предлагает свою позицию по присвоению возрастного рейтинга с учетом строгого анализа фильма.

"Это связано с тем, что производители и распространители информационной продукции не всегда точно оценивают критерии отнесения фильма к той или иной возрастной категории", - указывают в Минкультуры.

Министерство подчёркивает, что "не отвечает за то, чтобы фильмы с соответствующими возрастными ограничениями ежегодно выходили в одном и том же количестве".

"Это определяется тем, какие ленты произведены и ввезены на территорию РФ для их дистрибуции. Поэтому, на наш взгляд, выводы, сделанные авторами материалов, носят исключительно умозрительный характер", - резюмировали в министерстве.