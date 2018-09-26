Концертами балета, выставкой и научной конференцией отметят 200-летие Петипа в Париже

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Международная Федерация балетных конкурсов и Международный Совет танца ЮНЕСКО проведут в Париже 27-29 сентября творческую акцию, посвященную 200-летию со дня рождения хореографа Мариуса Петипа. Проект включил серию гала-концертов, выставку и международную конференцию по вопросам сохранения исторического наследия и развития искусства классического танца, сообщил в среду ТАСС генеральный директор Международной Федерации балетных конкурсов, заслуженный деятель искусств РФ Сергей Усанов.

"В России в 2018 году широко отмечается 200-летие со дня рождения выдающегося хореографа Мариуса Петипа, француза по происхождению, посвятившего всю свою творческую жизнь русскому балетному театру", - сказал Усанов. По его словам, в целях подготовки юбилейных мероприятий был создан оргкомитет во главе с заместителем председателя правительства РФ Ольгой Голодец.

"Уже прошло много успешных мероприятий в честь юбилея Петипа, - отметил Усанов. - Но предстоящая акция в Париже стоит особняком. Во-первых, местом ее проведения станет историческая родина хореографа. Во-вторых, это единственная творческая акция во Франции, посвященная великому мастеру классического танца, с участием большого количества представителей искусства хореографии из многих стран мира".

Он добавил, что в гала-концертах выступят лауреаты XIII Международного конкурса артистов балета и хореографов, проходившего в Москве в 2017 году в Большом театре России, а также обладатели Гран-при и золотых медалей других международных конкурсов из многих стран мира: России, Франции, США, Японии, Бразилии, Германии, Италии и Казахстана. Среди участников - Элизабет Бейер (США), Адамжан Бактияр и Мадина Басбаева (Казахстан) Мидори Терада и Окава Коя (Япония), Аманда Гомес (Бразилия), Юрий Кудрявцев, Екатерина Булгутова, Айсылу Мирхафисзхан, Михаил Тимаев, Нина Мадан, Вячеслав Пегарев, Ильдар Тагиров (Россия), Лука Д`Амато (Италия), Франциска Хассемер, Джулия Колер, Юлианна Дрейсиг (Германия).

Откроется акция 27 сентября в посольстве РФ в Париже, где состоится первый гала-концерт лауреатов Московского балетного конкурса, в программу которого вошли фрагменты из балетов Петипа и современных хореографов. Там же будет развернута выставка, рассказывающая о жизни и творчестве Петипа в России. На следующий день, 28 сентября, в здании штаб-квартиры ЮНЕСКО откроется международная научная конференция по вопросам балетного искусства, на которую приглашены искусствоведы, балетные критики, деятели хореографического искусства. В заключение для гостей и участников конференции будет показан двухсерийный документальный фильм "Петипа возвращается".

В этот же день в Театре имени Андре Мальро (Teatre Andre Malraux) состоится второй гала-концерт, уже для широкой публики. Завершится творческая акция в честь Петипа 29 сентября в Театре де Ванв (Theatre de Vanves).