Паспорт Виктора Цоя продали на аукционе за 9 млн рублей

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Паспорт Виктора Цоя в среду продан за 9 млн рублей на торгах аукционного дома "Литфонд". Стоимость лота выросла более чем в три раза со стартовой цены в 2,5 млн рублей. Записная книжка советского музыканта ушла за 3 млн рублей, рукопись песни "Хочу перемен!" - за 3,6 млн рублей, передает корреспондент ТАСС.

"[Паспорт Виктора Цоя] продан за 9 млн, напоминаю, это просто паспорт", - сказала представитель аукционного дома "Литфонд".

Документ Цою был выдан в 16 лет с опозданием на восемь месяцев, в нем содержатся сведения о зарегистрированном браке с Марианной Родованской в отделе ЗАГС Московского района Ленинграда. По словам генерального директора "Литфонда" Сергея Бурмистрова, специалисты аукционного дома делали запросы в МВД и проводили экспертизу паспорта, которая подтвердила его подлинность.

В записной книжке Цоя записаны телефоны ленинградских и московских рок-музыкантов, в том числе Бориса Гребенщикова, Майка Науменко, Артемия Троицкого и других.

Виктор Цой - советский исполнитель, основатель и лидер группы "Кино" (1982-1990). Автор песен "Звезда по имени Солнце", "Хочу перемен!", "Группа крови", "Дальше действовать будем мы" и др. Родился в 1962 году в Ленинграде, в 1990 году погиб в автокатастрофе. Похоронен на Богословском кладбище Санкт-Петербурга.