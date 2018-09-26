В Петербурге открывается международный фестиваль Earlymusic

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 сентября. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский/. Двадцать первый международный фестиваль Earlymusic откроется в Петербурге аутентичным исполнением одного из ключевых произведений европейского барокко - "Страстей по Иоанну" Иоганна Себастьяна Баха. Это произведение исполнит британский коллектив под руководством знатока старинной музыки Эндрю Пэрротта.

"Впервые в России на фестивале выступят британские звезды аутентизма Эндрю Пэрротт и его The Taverner Consort and Players. Этот коллектив записал баховские "Страсти по Иоанну" еще в 1980-е, с тех пор запись много раз переиздавалась и до сих попадает в выборки лучших дисков и лучших интерпретаций Баха по версиям ведущих музыкальных журналов Европы и мир", - рассказала ТАСС пресс-секретарь фестиваля Ольга Комок.

По ее словам, "самый авторитетный российский форум старинной музыки в аутентичном исполнении занят в этом году очевидными и скрытыми связями искусств и наук - поэзии и драмы, риторики и музыки, истории и астрономии. Концерты фестиваля убеждают: самые сногсшибательные теории могут быть подтверждены силами самой музыки".

На разных площадках Петербурга фестиваль представит пять концертов, премьеру барочного балета в трех новеллах и первый опыт освоения русского театра XVII века - постановку школьной драмы Симеона Полоцкого "Комедия о Навуходоносоре".

Постоянный участник фестиваля немецкий хореограф Клаус Абромайт еще до начала праздника рассказал на встрече с петербургскими зрителями, как читать старинные записи танцев, как достичь совершенства в танцевальных движениях XVII-XVIII веков и создавать новые спектакли на основе старинных трактатов. А барочный актер Данила Ведерников, постановщик школьной драмы Симеона Полоцкого, посвятил свою встречу особенностям русского придворного театра XVII века. В Earlymusic участвуют собственные коллективы и верные соратники фестиваля - "Солисты Екатерины Великой", "Барочный балет Анджолини", барочный скрипач Андрей Пенюгин, модельеры Лариса Погорецкая и Лилия Киселенко.

Ежегодный фестиваль Earlymusic представляет музыку барокко, ренессанса, средневековья и классицизма в ее аутентичном исполнении, связывая культурное пространство России c европейскими истоками. Фестиваль возрождает придворную музыку XVIII века и музыку русской усадьбы, представляет музыкальные традиции народов России, связывает Европу с персидской, японской, османской, китайской, корейской и другими культурами. Фестиваль был основан в 1998 году в Санкт-Петербурге Элизабет Уайт (директором Британского Совета с 1998 по 2001 год), Марком де Мони и барочным скрипачом Андреем Решетиным.

Нынешний праздник пройдет при поддержке комитета по культуре Санкт-Петербурга с 27 сентября по 12 октября.