Глава департамента Минкультуры Малышев покидает пост из-за несогласия с мнением Калягина

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Глава департамента господдержки искусства и народного творчества Минкультуры России Андрей Малышев написал заявление об увольнении по собственному желанию после критики со стороны председателя Союза театральных деятелей, народного артиста России Александра Калягина. Об этом Малышев сообщил ТАСС в четверг.

"Я написал заявление по собственному желанию. Решение связано с некорректным поведением Союза театральных деятелей", - отметил Малышев.

Он сообщил, что на состоявшемся во вторник под председательством вице-премьера РФ Ольги Голодец заседании Оргкомитета по проведению в 2019 году в РФ Года театра, художественный руководитель театра Et Cetera, председатель Союза театральных деятелей России Александр Калягин заявил, что план сырой, недоработанный и с ним не обсуждался.

"Я лично трижды по несколько часов встречался с Сан Санычем Калягиным, которого я очень уважаю и ценю, по поводу этого плана. От этого человека я никак не мог ожидать, что он при всем честном народе, на голубом глазу, будет говорить неправду", - сказал Малышев.

Суть претензий

Он напомнил, что общий бюджет проведения Года театра составит 1,5 млрд рублей, из которых, по предварительному плану, не менее 500 млн рублей было предусмотрено как раз для Союза тетральных деятелей, который возглавляет Калягин, на проведение Всероссийского театрального марафона.

"Это очень много, учитывая, что Союз театральных деятелей ежегодно получает субсидию Минкультуры на проведение театральных фестивалей в размере 250 млн рублей на свою деятельность", - сказал Малышев.

По его словам, одна из претензий Калягина заключалась в том, что на 2019 год не было запланировано написание Концепции развития театрального дела до 2030 года.

"Только на написание этой концепции, на пять страниц, СТД просил 10 млн рублей, а на мониторинг и анализ театральной среды для написания концепции - еще 30 млн рублей", - сообщил Малышев.

"Когда подобные деятели ведут себя в таком режиме, работать с ними в тандеме я не вижу для себя возможным", - подчеркнул собеседник ТАСС.

Он отметил, что с момента прихода на пост главы департамента в 2015 году "работал для сообщества, для театралов, в том числе по развитию театров малых городов, детских театров, гастрольной деятельности". "Колоссальные изменения, которые почему-то не замечаются Союзом театральных деятелей", - сказал Малышев.