В Австралии стартовал цикл культурных мероприятий "Русские сезоны"

КАНБЕРРА, 27 сентября. /ТАСС/. Цикл культурных мероприятий "Русские сезоны в Австралии" открылся выставкой картин художницы Юлии Пустошкиной "Вдали от дома" на территории посольства РФ в Канберре, сообщает корреспондент ТАСС с места события.

Выставку открыл российский посол Григорий Логвинов, на церемонии присутствовали деятели австралийской культуры, дипломаты, проживающие в Австралии россияне.

В экспозицию входит более 30 работ, объединенных общим мотивом - любовью к России. "Эта выставка для меня особая, - подчеркнула автор картин Юлия Пустошкина в беседе с корреспондентом ТАСС. - Для меня честь представить свои работы в посольстве России, выставка еще и живая нить, которая связывает меня с родиной. Меня очень тронуло сердечное внимание зрителей, это дает нам возможность чувствовать себя близкими людьми здесь, вдали от дома".

Для выставки в цикле "Русских сезонов в Австралии" Юлия Постушкина отобрала картины разных лет, среди них и хорошо известные работы русско-австралийской художницы и совсем новые. Создавая свои полотна, она часто использует фольклорные сюжеты и создает образы русских сказочных персонажи. "Выбор мастера для участия в этой выставке не случаен, - говорит куратор экспозиции Ирина Логвинова. - Юлия - яркий, самобытный, необычный художник, каждая ее работа - как глоток воздуха из нашего детства".

Юлия Пустошкина родилась и выросла в Петрозаводске в семье живописцев. Последние годы она живет и работает в Австралии. Ее картины демонстрировались в галереях России, Финляндии, США, Германии.