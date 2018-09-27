Театр "Современник" проведет сбор труппы в закрытом режиме

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Московский театр "Современник" открывает 1 октября новый сезон спектаклем "Три товарища" на сцене Дворца на Яузе. Прежде состоится сбор труппы, который пройдет в закрытом режиме, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе театра.

"Такое решение было принято художественным руководителем театра Галиной Борисовной Волчек, которая хочет побеседовать с труппой без представителей СМИ", - пояснили в пресс-службе и принесли журналистам извинения за доставленные неудобства.

Сразу же после сбора труппы будет обнародована информация о планах театра на предстоящий сезон и о сроках возвращения в историческое здание на Чистых прудах.

Как сообщил ТАСС ранее директор "Современника" Игорь Попов, переезд планируется на декабрь 2018 года.