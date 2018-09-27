Китайская лента "Овдовевшая ведьма" победила на фестивале "Меридианы Тихого" в Приморье

ТАСС, 27 сентября. Международный кинофестиваль стран Азиатско-Тихоокеанского региона "Меридианы Тихого" завершился в четверг во Владивостоке. Участниками смотра в этом году стали порядка 20 тыс. зрителей, сообщила в четверг пресс-служба правительства Приморского края.

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"Торжественная церемония закрытия главного кинособытия года на Дальнем Востоке состоялась в Приморье в четверг, 27 сентября. За конкурсную неделю жители и гости края смогли увидеть около 190 фильмов из 46 стран мира", - говорится в сообщении. Почетным гостем закрытия фестиваля стал американский актер и режиссер Стивен Сигал.

По информации пресс-службы, главный приз фестиваля за лучший полнометражный фильм завоевала китайская картина "Овдовевшая ведьма". Приз зрительских симпатий получил фильм Игоря Поплаухина "Календарь", который в 2018 году также был отмечен на Каннском фестивале. В этом году организаторы впервые уже на следующий день после закрытия, 28 сентября, проведут для зрителей Приморья открытые показы этих лент.

Приза за лучшую режиссерскую работу удостоен Хуан Синьяо за фильм "Великий Будда +". Награду "За лучшее исполнение женской роли" получила Агнесса Цвелодуб, а приз имени голливудского актера Юла Бринера присужден Марте Козловой за роль в фильме "Война Анны".

Организатором фестиваля выступает Приморский академический драматический театр имени Максима Горького при поддержке администрации Приморского края и содействии Минкультуры РФ. Власти региона включили "Меридианы Тихого" и проходящие под его эгидой мероприятия в программу развития культуры Приморья до 2020 года.