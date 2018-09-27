В Великобритании умер детский писатель Джон Канлифф, создавший персонаж почтальона Пэта

ЛОНДОН, 27 сентября. /Корр. ТАСС Максим Рыжков/. Автор детских книг Джон Канлифф, прославившийся благодаря историям о почтальоне Пэте и куклах Рози и Джиме, скончался в курортном городке Илкли на севере Англии. Об этом в четверг сообщил местный информационный вестник Ilkley Gazette.

Непосредственные причины смерти Канлиффа, которому было 85 лет, в публикации не называются.

Начиная с 1981 года, корпорация Би-би-си выпустила в общей сложности восемь сезонов мультсериала о почтальоне Пэте Клифтоне, состоящих из 196 серий. Это история о том, как разносчику писем из деревни Гриндейл, чтобы реализовать свою мечту о медовом месяце, приходится преодолевать козни своего нового босса, который отменил все премиальные выплаты персоналу и стремится заменить почтальонов на роботов. Для этого Пэту, наделенному вокальными данными, приходится выиграть телеконкурс талантов, главным призом которого является поездка в Италию.

Мультсериал о Рози и Джиме рассказывает о двух тряпичных куклах, живущих в лодке. Путешествуя по каналам, они познают окружающий мир и совершают разные и не всегда удачные поступки, но при этом никогда за них не отвечают, поскольку остаются незамеченными. Этот сериал был запущен другой телекомпанией - ITV - в 1990 году и просуществовал также восемь сезонов.