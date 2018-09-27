В России планируют создать Ассоциацию исторических парков "Россия - моя история"

СТАВРОПОЛЬ, 27 сентября. /ТАСС/. Общероссийскую Ассоциацию исторических парков "Россия - моя история" планируют создать во время проведения федерального форума "История России: взгляд на прошлое с помощью технологий будущего" в Ставрополе. Мероприятие соберет более 100 участников, сообщили ТАСС в пресс-службе проекта "Россия - моя история".

"Участниками станут более 100 человек - ученые, представители администраций исторических парков в регионах, Российского военно-исторического общества, Фонда гуманитарных проектов. На форуме планируется презентовать работу крупнейших исторических парков страны, а также создать общероссийскую Ассоциацию исторических парков", - пояснили организаторы.

Во время форума пройдут лекции ученых, форсайт-сессии, практикумы. Кроме того, в рамках конкурса из 30 экскурсионных программ, разработанных сотрудниками исторических парков, определят лучшую. На ее базе будут создаваться экскурсии по историческим паркам в российских регионах.

"Совместное обсуждение итогов поможет участникам форума сформулировать стратегический план развития проекта до 2023 года, который станет одним из важных шагов по развитию и укреплению межрегионального сотрудничества и насаждению успешных практик", - цитирует пресс-служба руководителя исторического парка проекта "Россия - моя история" Ивана Есина.

Исторические парки "Россия - моя история" - самый масштабный экспозиционный мультимедийный комплекс в России, география проекта на данный момент насчитывает 17 городов.

Федеральный форум "История России: взгляд на прошлое с помощью технологий будущего" пройдет в Ставрополе в пятницу, 28 сентября. Мероприятие проходит при поддержке Патриаршего совета по культуре, Министерства культуры Российской Федерации, правительства Ставропольского края.