ЮФУ презентовал виртуальный музей Александра Солженицына

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 сентября. /ТАСС/. Виртуальный музей писателя, нобелевского лауреата Александра Солженицина, рассказывающий о годах его жизни в Ростове-на-Дону, начал работу на базе института филологии, журналистики и межкультурной коммуникации Южного федерального университета (ЮФУ), сообщили в четверг в пресс-службе ЮФУ.

"В рамках Международной научной конференции "Личность и творчество А. И. Солженицына в контексте мировой культуры", посвященной 100-летию со дня рождения писателя, в Институте филологии, журналистики и межкультурной коммуникации ЮФУ представили виртуальный музей, рассказывающий о годах жизни Александра Солженицына в Ростове-на-Дону", - говорится в сообщении ЮФУ.

Как пояснили в пресс-службе университета, в основу проекта легли различные фото- и видеоматериалы, записи из личного архива Солженицына, интервью с людьми, лично общавшимися с нобелевским лауреатом, а также тест на знание творчества писателя.

"Одним из самых уникальных артефактов, имеющихся в виртуальном музее, является фотографии страниц из 10-томного романа "Красное колесо", в печатном варианте которого супруга писателя Наталья Дмитриевна от руки черной ручкой делала правки, внесения которых требовал автор текста", - отметили в пресс-службе.

По словам одной из создателей музея Светланы Калашниковой, цель проекта - не только привлечь внимание творчеству и личности Солженицына, но и "попытка приложения научного подхода к систематизации "ростовских" материалов, связанных с жизнью и творчеством писателя".

"К нашему городу имеют отношения два Нобелевских лауреата по литературе. Это уникально. Наша задача - восстановить духовный, культурный и литературный статус-кво нашего города", - привели в пресс-службе слова Калашниковой.

О Солженицыне

Александр Солженицын - русский писатель, публицист, поэт, общественный и политический деятель, живший и работавший в СССР, Швейцарии, США и России. С 1924 года на протяжении 17 лет жил в Ростове-на-Дону. В 1970 году он стал лауреатом Нобелевской премии по литературе. В 1945 году Солженицына арестовали и приговорили к восьми годам исправительно-трудовых лагерей и бессрочной ссылке "за антисоветскую агитацию и попытку создания антисоветской организации".

Среди его важнейших произведений "Один день Ивана Денисовича", "Матренин двор", "Архипелаг ГУЛАГ", "Раковый корпус", "В круге первом", эпопея "Красное колесо". Солженицын скончался на 90-м году жизни в Москве в 2008 году.