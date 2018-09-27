Умер народный художник России Мюд Мечев

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Народный художник России, почетный гражданин Республики Карелия, автор иллюстраций к эпосу "Калевала" Мюд Мечев скончался на 90-м году жизни в Москве. Об этом ТАСС в четверг сообщил друг семьи, заслуженный журналист Республики Карелия Юрий Шлейкин.
"Как сообщила супруга Мюда Мариевича, он ушел [из жизни] сегодня в Москве во второй половине дня", - сказал Шлейкин.
По его словам, Мюд Мечев получил известность, когда в 20 лет стал победителем Всесоюзного конкурса на иллюстрирование издания карело-финского эпоса "Калевала". Художник работал над двумя изданиями в разных техниках в Карелии, где прожил много лет.
"В августе 1991 года он выпустил в Петрозаводске иллюстрированное издание "Повести временных лет", это совершенно уникальная графическая работа. А финалом его творческого пути стали его книги "Евангелие" и "Новый завет", - сказал Шлейкин.
О художнике
Мюд Мечев родился 31 августа 1929 года в Москве. Учился в Московском высшем художественно-промышленном училище (Строгановском). Среди основных работ иллюстрации к народному карело-финскому эпосу "Калевала", "Повести временных лет" (гравюра), "Новому Завету". Автор серий станковых работ: "Север", "Москва", "Санкт-Петербург", "Венеция", "Париж", "Рим" и многих других.
Произведения Мечева находятся в Государственной Третьяковской галерее, Русском музее, "Росизо", Музее изобразительных искусств республики Карелия, Государственном Кремлевском Дворце, Российском фонде культуры, в собрании Института русского реалистического искусства, в многочисленных музеях России и стран ближнего зарубежья, а также в собрании Библиотеки национального конгресса США, Собрании Ватикана, в российских и зарубежных частных коллекциях.
Автор более 100 персональных выставок в России, Финляндии, Чехии, Великобритании, Германии, Польше, Болгарии, Новой Зеландии. Среди наград художника - Государственная премия Карельской ССР, Государственная премия РСФСР им. И. Е. Репина, Большая серебряная медаль Элиаса Леннрота от правительства Финляндии за изучение и иллюстрирование "Калевалы", Золотая медаль РАХ за иллюстрирование Евангелия.