Пять китайских фильмов на языке оригинала покажут в Москве

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Пять современных китайских фильмов покажут в рамках инициативы "Один пояс - один путь" в Москве с 27 по 30 сентября в целях международного обмена в области кино. Открытие фестиваля состоялось в четверг в кинотеатре "Иллюзион", передает корреспондент ТАСС.

По словам второго секретаря посольства КНР в РФ Хао Жоци, кинематография представляет собой ключевую сферу в двустороннем гуманитарном сотрудничестве между странами. "Взаимное проведение фестивалей между Россией и Китаем охватывает все больше городов и регионов. Российские и китайские фильмы постоянно участвуют в международных кинофестивалях, проводимых на территории друг друга. Все больше и больше российских фильмов показывают в Китае, и все больше китайских - здесь в России", - сказала она на церемонии открытия.

В программу мероприятия включены военная драма "Война волков 2" У Цзина, исторический фильм "Братство клинков 2" Лу Яна, приключенческая драма "Операция "Меконг" Линя Чаосяня (также известного как Данте Лам), драмы "Вечно молодой" Ли Фанфан и "Родственная душа" Цзэна Госяна. Фильмы являются лидерами проката и лауреатами кинофестивалей. Они будут показаны зрителям на оригинальном языке с русскими субтитрами.

Как подчеркнул первый заместитель генерального директора Госфильмофонда России Сергей Алексеев, китайские кинопоказы в рамках инициативы "Один пояс - один путь" являются первым фестивалем, который проводится в обновленном "Иллюзионе". "С большой радостью мы открыли двери нашего кинотеатра, который мы совсем недавно отремонтировали. Мы стараемся и показывать здесь современное кино, и проводить фестивали", - отметил Алексеев.

Культурные обмены

В рамках фестиваля китайские кинематографисты проведут лекции, целью которых станет информационный обмен в области кино, укрепление международного сотрудничества, развитие киноиндустрий России и Китая.

Руководитель отдела внутренней и международной деятельности китайского Национального музея кино Ван Нин выразила надежду, что фестиваль укрепит двустороннюю дружбу. "На рынке киноиндустрии основной потребитель - молодежь, поэтому укрепление обменов в сфере кинематографии будет способствовать взаимопониманию между молодыми поколениями и закладыванию основы для будущего сотрудничества в культурной и гуманитарной сферах", - сказала она.

Кинопоказы китайских фильмов в Москве организованы по инициативе китайского Национального музея кино при поддержке Министерства культуры РФ, посольства Китая в России, Государственного управления КНР по делам кинематографии и Госфильмофонда России.

Инициатива китайского руководства "Один пояс - один путь" объединяет проекты "Экономического пояса Шелкового пути" и "Морского Шелкового пути XXI века", выдвинутые в сентябре 2013 года. Она предполагает заключение двусторонних меморандумов о сотрудничестве с государствами, расположенными на пути транспортных евразийских маршрутов (уже подписано более 40 документов), вдоль которых будут выстраиваться "экономические коридоры развития".