Выставка к 100-летию восстановления независимости Литвы открылась в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 сентября. /ТАСС/. Выставка "Тело народное: Литва, 1988 г.", посвященная 100-летию восстановления независимости Литвы, открылась в "Ельцин Центре" в Екатеринбурге, передает корреспондент ТАСС.

"Сегодня мы открываем не просто выставку, мы открываем целую программу, которая нами разрабатывалась, а сегодня реализуется на открытии в рамках [программы] "Дни национальных культур", [которая] посвящена 100-летию обретения независимости Литовской республикой", - сообщил на открытии выставки программный директор "Ельцин Центра" Денис Корнеевский.

Министр-советник посольства Литвы в РФ Гедрюс Галкаускас пояснил, что каждый год граждане Литвы празднуют два дня независимости. "В 1918 году [произошло] становление государства Литовского, и восстановление независимости - в 1990 году. Эти две даты связаны между собой. Если бы не было восстановления независимости в 1990 году, не было бы и празднования 100-летия нашего государства", - уточнил он.

Также Галкаускас добавил, что в 1988-1989 годах при решении прибалтийской страны стать независимой была важна поддержка соседних государств. "Без преувеличения могу сказать, что важнейшая поддержка была [оказана] Россией, тогдашним российским руководством во главе с Борисом Николаевичем Ельциным и простыми людьми, которые в Москве в 1990 году вышли на многотысячный митинг и поддержали наше стремление", - добавил он.

В пресс-службе "Ельцин Центра" отметили, что на фотографиях запечатлены самые значительные для Литвы события 1988 года и трех последующих лет, приведшие страну к независимости. "Камера фотографа фиксирует первые митинги Саюдиса, торжества поднятия Литовского флага, восстановления статуи Свободы, Балтийский путь, траурные церемонии - возвращение останков литовцев, умерших в сибирской ссылке, похороны погибших в столкновении с советскими танками в январские дни 1991 года", - говорится в сообщении.

Атташе по культуре посольства Литвы в Москве Инга Видугирите добавила, что выставка отсылает к "народному телу" - моменту, когда не существует личности, когда все вместе. "Это то большое народное тело, которое не умирает никогда. Это оптимистическое начало хотелось передать, поделиться своей радостью", - рассказала Видугирите.

По данным пресс-службы "Ельцин Центра", на выставке представлены 56 работ фотографа Ромуалдаса Пожерскиса.

О "Ельцин Центре"

"Ельцин Центр" был открыт в 2015 году. Его ядром является Музей первого президента России Бориса Ельцина, где собраны десятки тысяч документов, фотографий, более 130 видеоинтервью, смонтированы 163 медиапрограммы.

В 2017 году музей стал лауреатом премии "Европейский музей года" (EMYA) "за заметные достижения в деле укрепления общественной роли музея" и получил одну из трех главных наград конкурса - приз имени основателя премии Кеннета Хадсона. Российскому музею этот приз был присужден впервые.