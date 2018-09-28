"Мюзик-Холл" в Петербурге представил премьеру оперы Гаэтано Доницетти "Дон Паскуале"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 сентября. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский/. Санкт-Петербургский театр "Мюзик-Холл" представил в четверг премьеру комической оперы Гаэтано Доницетти "Дон Паскуале". Постановщиком спектакля выступил режиссер Ханс-Йоахим Фрай.

"Я пригласил моего друга Ханса-Йоахима Фрая для постановки оперы "Дон Паскуале", которой давно не было на петербургских афишах. Мы остановились на комической опере, поскольку это подходящий выбор для нашего театра. В комических операх мне нравится то, что мы не обязаны их ставить в то время, когда они были написаны. Там сюжет настолько актуален, что это могло бы произойти даже в наши дни", - сказал ТАСС музыкальный руководитель спектакля, худрук театра Фабио Мастранджело.

Действие оперы перенесено в Рим 60-х годов XX века. Сценограф Петр Окунев, работая над воссозданием романтического духа города, вдохновлялся фильмами мастера итальянского кинематографа Федерико Феллини. Для погружения в солнечную атмосферу Рима использован оригинальный видеоряд: подвижные декорации сочетаются с видеопроекциями, что делает постановку эффектной и динамичной.

Особый шарм спектаклю придают костюмы, над которыми работала петербургский дизайнер, художник по костюмам Елена Бадмаева. Она также черпала вдохновение в образах из лент "Сладкая жизнь" и "Ночи Кабирии" Феллини.

В премьере оперы принял участие входящий в штат "Мюзик-Холла" оркестр "Северная симфония". Главные партии вместе с исполнителями этой труппы исполнили приглашенные солисты из Мариинского и Михайловского театров, "Зазеркалья" и "Санктъ-Петербургъ Оперы".

Впереди у коллектива - работа над мюзиклом "Великий Гэтсби", созданного по заказу "Мюзик-Холла" петербургским композитором Владимиром Баскиным по мотивам романа Фрэнсиса Скотта Фицджеральда. Премьера постановки намечена на вторую половину октября.