Башмет представит спектакль "Страсти по Пиковой даме" в зале "Зарядье"

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Московская премьера музыкально-драматического спектакля "Страсти по Пиковой даме" в авторской версии Юрия Башмета состоится 17 октября на сцене концертного зала "Зарядье". Работа станет первой постановкой такого типа на новой столичной сцене, сообщили в пятницу в пресс-службе площадки.

"Этот спектакль будет показан в Москве впервые. Постановка появилась только в феврале этого года, спектакль был впервые показан на Зимнем международном фестивале искусств в Сочи. После этого мы сыграли его в Ярославле и в Клину, на фестивале Чайковского. А теперь нашу постановку мы с некоторым волнением выносим на суд московской публики", - процитировали в пресс-службе слова народного артиста СССР, дирижера Юрия Башмета.

Спектакль, режиссером которого стал Павел Сафонов, рассказывает, что произошло за полвека до описанных в повести Александра Пушкина событий в Париже между юной графиней и Сен-Жерменом, которых сыграют Надежда Михалкова и Сергей Епишев. За музыкальную составляющую отвечают Государственный симфонический оркестр "Новая Россия" под управлением Башмета, а также солисты Ирина Богачева, Сергей Радченко, Мария Лобанова, Антон Зараев и Петр Соколов.

Новая площадка не требует практически никаких изменений в постановке. "Конечно, мы частично адаптируем наш спектакль под зал с учетом, что он больше концертный и чуть меньше театральный по своей конструкции, но и декорации, и костюмы, и расположение оркестра в яме, все будет сохранено. Это будет абсолютно полноценный большой спектакль", - подчеркнул маэстро Башмет.

Дирижер высоко оценил акустические и внешние данные зала "Зарядье" и готов представить там и другие спектакли своего музыкально-драматического цикла. "Помимо "Пиковой дамы", мы планируем показать в "Зарядье" и другие наши спектакли: "Фантастическую Кармен", "Евгения Онегина". И, я надеюсь, весной мы покажем там нашу крайне необычную и очень впечатляющую постановку "Севильского цирюльника", - отметил он.