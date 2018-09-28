В Петербурге представят шедевры собраний Эрмитажа и Художественно-исторического музея Вены

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 сентября. /ТАСС/. Около 30 шедевров коллекций Государственного Эрмитажа и Художественно-исторического музея Вены покажут на выставке в Санкт- Петербурге, которая откроется для широкой публики 5 октября. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе Государственного Эрмитажа.

Как ранее передавал ТАСС, в открытии выставки "Имперские столицы: Санкт-Петербург - Вена" ожидается участие федерального канцлера Австрии Себастьяна Курца и президента России Владимира Путина. Экспозиция, которую представят в Двенадцатиколонном зале Эрмитажа, станет продолжением выставки, которая была открыта во время визита Путина в Вену в Художественно-историческом музее.

"Выставка представляет оригинальный совместный проект Государственного Эрмитажа и Художественно-исторического музея Вены. Каждый музей экспонирует по 14 картин, образующих пары по сходству сюжетов, времени исполнения, или принадлежащих одному автору", - отмечается в сообщении пресс-службы музея.

Четырнадцать гармоничных пар

На выставке представят в том числе картины знаменитых живописцев Сандро Боттичелли, Якопо Тинторетто, Питера Пауля Рубенса, Антониса Ван Дейка, которые дают общее понимание о развитии западноевропейской живописи от эпохи Возрождения до раннего неоклассицизма.

"Экспозиция построена на сопоставлении картин, составляющих четырнадцать гармоничных пар. Этот принцип позволяет зрителю лучше понять особенности каждой коллекции и представленных в ней шедевров живописи, а также подчеркивает близость двух музеев", - рассказали в музее.

Экспозицию откроют монументальные парадные портреты двух императриц, сыгравших важную роль в истории российского и австрийского музеев - Екатерины II, основавшей Эрмитаж как художественное собрание, а также ее старшей современницы Марии Терезии, перенесшей императорскую коллекцию во дворец Бельведер в Вене и способствовавшей систематизации его фондов. Вместе с тем, на выставке посетитель сможет сравнивать картины одних и тех же мастеров из двух собраний - к примеру, Бернардо Строцци, Франса Халса, Яна Стена и Никола Пуссена.

На выставке также будут экспонироваться произведения двух выдающихся мастеров XVI века из коллекции Художественно-исторического музея, не представленных в Эрмитаже - это Альбрехт Альтдорфер и Ганс Гольбейн Младший.

Выставка, проходившая под названием "Эрмитаж в гостях. Шедевры от Ботичелли до Ван Дейка", 2 сентября завершила свою работу в Художественно-историческом музее в Вене. Россия и Австрия реализуют программу сотрудничества и обменов в сфере культуры, образования и науки, которая рассчитана до 2020 года.

Выставка "Имперские столицы: Санкт-Петербург - Вена. Шедевры музейных коллекций" организована Государственным Эрмитажем совместно с Художественно-историческим музеем в Вене при поддержке ПАО "Газпром" и австрийской компании OMV AG. Она будет доступна для посетителей по 13 января 2019 года.