"Русские сезоны" откроются 7 января в Берлине

БЕРЛИН, 28 сентября. /ТАСС/. Цикл культурных мероприятий "Русские сезоны в Германии" откроется в Берлине 7 января, программа будет полностью сформирована до конца текущего года. Об этом заявила в пятницу заместитель министра культуры РФ Алла Манилова на презентации туристского потенциала ряда регионов РФ, которая состоялась в Российском центре науки и культуры в Берлине.

"Мы приняли решении о проведении в Германии в 2019 году самого масштабного культурного проекта, который называется "Русские сезоны", - отметила Манилова. "Мы откроем их здесь, в Берлине, в Берлинской филармонии", - добавила она.

"Весь календарный 2019 год российская культура будет представлена в Германии в самых разных жанрах, с тем чтобы у жителей ФРГ сложилось наиболее емкое представление о ней", - сказала замминистра. По ее словам, "пока программа создана как проект". "Она, безусловно, будет дополняться, и до конца года эта программа будет сформирована полностью - со сроками, городами", - сообщила Манилова.

Культурные акции - концерты, представления, выставки - пройдут во всех федеральных землях ФРГ. Среди участников - Мариинский театр, Санкт-Петербургский государственный академический театр балета Бориса Эйфмана, Российский государственный академический театр драмы им. А. С. Пушкина, МХАТ имени Чехова и многие другие. На различных площадках Германии выступят, в частности, народный артист России Денис Мацуев, оркестры под управлением Валерия Гергиева, Юрия Башмета. Завершится цикл в декабре 2019 года. "Формат закрытия пока обсуждается", - отметила замминистра.

Как подчеркнула представитель ведомства, "партнеры в Германии поддерживают активность России в укреплении культурных мостов". "Мы с большим уважением относимся к такой позиции", - добавила она.