Съемки одобренной Путиным картины "Халхин-Гол" в Монголии начнутся в ноябре

ДАЛЯНЬ /Китай/, 28 сентября. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Съемки российско-монгольской кинокартины "Халхин-Гол" о советско-японском военном конфликте 1939 года начнутся в ноябре. Об этом в пятницу сообщила корреспонденту ТАСС помощник генерального директора "Ленфильма" Ольга Аграфенина.

"Сценарий уже готов, его писал наш известный режиссер и сценарист Сергей Снежкин - мастер серьезных эпических полотен, снявший фильмы "Белая гвардия" и "Контрибуция". Фильм выйдет в 2019 году, в 80-ю годовщину этого события, - отметила она. - Подготовительный период уже начался, а производственный этап, когда собирается съемочная группа и идет кастинг, должен наступить в ноябре".

Как рассказала представитель "Ленфильма", по сценарию все участники картины "будут играть положительную роль". "Советская Красная армия [в фильме] - лучше всех, монгольская, безусловно, тоже. Китайцы также "хороши", а японцы - "враги, но дрались очень храбро", - пояснила она.

Помощник гендиректора не стала озвучивать стоимость финансирования проекта, однако отметила, что это "серьезный голливудский" вариант. По ее словам, при подготовке сценария подробно изучался исторический материал. Активное содействие планирует оказать кинокартине Российское историческое общество, которое предоставит историков и консультантов.

Как все начиналось

"Однажды к нам пришло письмо от посла Монголии в РФ Банзрагч Дэлгэрмы с предложением подумать о фильме, который бы рассказал о военных событиях на реке Халхин-Гол в 1939 году, которые зачастую несправедливо забыты. <…> [Дипломат отметила, что], вообще, пора бы открыть новую страницу в монгольско-российских отношениях", - вспоминает Аграфенина. - Мы ответили, что тема интересна и готовы обсудить предложение. <…> Неожиданно все "закрутилось", выйдя на высший правительственный уровень".

Меморандум о создании кинокартины был подписан 12 сентября по итогам Восточного экономического форума во Владивостоке. Как отметила помощник главы "Ленфильма", реализация проекта началась после того, как президент Монголии Халтмаагийн Баттулга предложил российскому лидеру Владимиру Путину совместными усилиями реализовать эту идею. После получения одобрения со стороны президента РФ российская кинокомпания приступила к работе над картиной.

Этому предшествовал интенсивный подготовительный период: летом Санкт-Петербург посетила делегация монгольских кинематографистов во главе с президентом кинокомпании "СОД Монгол групп" Ананд Базаром, с которым встретился генеральный директор "Ленфильма" Эдуард Пичугин, выразивший заинтересованность в создании нового совместного проекта.

Конфликт у реки Халхин-Гол на территории Монголии между СССР и Японией произошел в 1939 году. Он завершился разгромом 6-й отдельной армии японских войск, планировавшей выйти к Чите и Байкалу, а также продемонстрировать Китаю "ненадежность военного содействия со стороны Советского Союза". В дальнейшем Москва и Токио подписали соглашение о перемирии. После сражения на Халхин-Голе Япония воздержалась от нападений на СССР во время Великой Отечественной войны.