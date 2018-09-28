"Гараж" открывает несколько выставок

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Музей современного искусства "Гараж", расположенный в московском Парке Горького, открывает в субботу сразу несколько новых проектов. Посетители увидят инсталляцию Анри Сала из 38 барабанов, "Современный сад" Дамиана Ортега и "Поэзию и образы" Марселя Бротарса.

Возвращение к истокам

"В третьем и последнем выставочном сезоне нашего юбилейного года [музею исполнилось 10 лет] мы возвращаемся к истокам, погружаясь в то, что составляет самую суть "Гаража" - это художники и их уникальный взгляд на мир. Без них музей никогда бы не стал тем, чем является теперь, в том, что касается предоставления доступа к новым идеям и возможности задавать вопросы. Участников выставок в "Гараже" объединяет любовь к экспериментаторству и острая интуиция", - отметила в преддверии открытия выставок главный куратор музея Кейт Фаул.

Одним из новых проектов стала первая в России персональная выставка бельгийского художника Марселя Бротарса. В экспозицию вошло более 80 работ - от ранних текстов, объектов и фильмов до последних инсталляций художника-новатора. "Эта выставка создана специально для "Гаража" в тесном сотрудничестве с дочерью художника. Экспозиция построена не в хронологическом порядке, а в духе его экспериментов", - рассказала Фаул.

Среди прочего в экспозиции есть инсталляция "Декор", предоставленная фондом V-A-C и никогда ранее не демонстрировавшаяся в России.

Логотип как скульптура и 38 барабанов

The Last Resort Анри Сала стал шестым проектом программы Garage Atrium Commission, в рамках которого художники из разных стран создают свои произведения в атриуме музея. Основой для работы, как рассказала главный куратор "Гаража", стал концерт для кларнета ля мажор Моцарта, написанное композитором за несколько месяцев до смерти. "Художник изменил оригинальный темп произведения, соотнося его с режимами ветра, записанными эмигрантом Джеймсом Беллом в личном дневнике во время путешествия из Англии в Австралию в 1838 году. В музыке появляются бриз, легкий штиль, порывы ветра и шторм", - рассказала Фаул.

Инсталляция состоит из подвешенных к потолку 38 барабанов, к которым прикреплены барабанные палочки. "Палочки приводятся в движение вибрациями от спрятанных внутри барабанов динамиков", - уточнила главный куратор музея. Важный момент - то, что название проекта принципиально звучит как The Last Resort и не переводится на другие языки, такое решение было принято художником, чтобы сохранялась игра слов, присутствующая в оригинале. Если все же перевести название инсталляции на русский язык, то получится "Последнее обращение за помощью".

Еще одна новая выставка расположилась на Площади искусств перед музеем. Это масштабная скульптурная инсталляция "Современный сад" Дамиана Ортеги, подготовленная специально для "Гаража" и ставшая первым персональным проектом мексиканского художника в России. "Дамиан Ортега предается лирическому размышлению на тему наследия модернизма, воплощая его в форме временного парка скульптур. "Современный сад" включает 32 скульптуры, появившиеся из корпоративных логотипов, изначально спроектированных художником в период с 1940-х по 1980-е годы", - рассказала Фаул.

Каждая скульптура - увеличенная трехмерная модель логотипа, изготовленная из фанеры, бетона или металла. "Как и здание "Гаража", так и "Современный сад" предлагает новый язык, который подвластен не столько прочтению, сколько физическому переживанию", - сказала главный куратор музея.

Она добавила, что параллельно с выставками в "Гараже" проходят музыкальные выступления, лекции и кинопоказы. Например, в субботу посетителей музея ждет бесплатный концерт "Студии новой музыки", которая в рамках инсталляции Анри Сала The Last Resort исполнит вторую часть ("Адажио") концерта для кларнета с оркестром ля мажор Моцарта в переложении художника. Кроме того, в музее проводят бесплатные экскурсии для школьников и студентов. Также есть специальные экскурсии для незрячих и слабовидящих посетителей, для глухих и слабослышащих гостей и для посетителей с особенностями интеллектуального развития.