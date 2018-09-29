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NYT: умер драматург Джо Мастерофф

Мастерофф скончался в возрасте 98 лет в доме престарелых

ТАСС, 29 сентября. Американский драматург, автор либретто бродвейских мюзиклов Джо Мастерофф умер в пятницу в возрасте 98 лет. Как сообщила газета The New York Times, Мастерофф умер в доме престарелых для деятелей искусства Lillian Booth Actors Home в штате Нью-Джерси.

Самой известной работой драматурга стало либретто к мюзиклу "Кабаре" (Cabaret, 1966), за которое в 1967 году Мастерофф получил премию Tony в номинации "Лучший мюзикл". Одноименная киноверсия призведения, в одной из главных ролей которой сыграла голливудская актриса Лайза Миннелли, выиграла в восьми номинациях на "Оскар" 1972 года.

Джо Мастерофф никогда не был женат и не оставил наследников.

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