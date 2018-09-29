Новых лауреатов премии Юрия Любимова наградят 2 октября в Москве

МОСКВА, 29 сентября. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Ежегодная "Общественная премия Юрия Любимова" определила лауреатов 2018 года, награждение которых состоится 2 октября в Большом зале Московской консерватории. Об этом ТАСС сообщила в субботу вдова режиссера Каталин Любимова.

Лауреаты 2018 года

"Лауреаты "Общественной премии Юрия Любимова" за 2018 год определены. Ими стали: актриса театра и кино, народная артистка СССР Юлия Борисова; советский и российский ученый-гематолог, академик РАН Андрей Воробьев и Ансамбль Дмитрия Покровского", - сообщила Любимова.

Она напомнила, что премия учреждена некоммерческой организацией "Благотворительный фонд развития театрального искусства Ю. П. Любимова" в 2015 году и присуждается за профессионализм, преданность своему делу, ясное выражение своей гражданской позиции.

"К премированию выдвигаются кандидаты, имеющие любую профессию, но удовлетворяющие вышеперечисленным критериям", - уточнила Любимова, добавив, что выдвижение лауреатов производится решением комиссии, состоящей из членов Попечительского совета фонда.

Собеседница агентства отметила, что первое вручение "Общественной премии Юрия Любимова" состоялось в 2015 году. Список лауреатов открыли российский политический деятель, политолог, действительный член Российской академии наук Алексей Арбатов; скульптор, академик Российской академии художеств, заслуженный художник РФ Леонид Баранов; российский композитор, музыковед и философ Владимир Мартынов, которого связывало с Юрием Петровичем Любимовым более чем 20-летнее сотрудничество.

"В последующие годы лауреатами премии Любимова стали: президент Государственного музея изобразительных искусств (ГМИИ) им. А. С. Пушкина Ирина Антонова, врач-нейрохирург Александр Коновалов, народный артист РФ Евгений Миронов, хирург Лео Бокерия, хореограф Юрий Григорович, художник Рустам Хамдамов", - перечислила Любимова.

"В этом году определены три новых лауреата", - сказала она. "Но к ним добавится еще один лауреат, который будет награжден Международной театральной премией имени Юрия Любимова. Ее вручение состоится впервые", - проинформировала Любимова.

Впервые - Международная премия Любимова

Собеседница ТАСС рассказала, что Международная театральная премия имени Юрия Любимова учреждена в 2017 году Международным институтом театра (МИТ) при ЮНЕСКО и Некоммерческой организацией "Благотворительный фонд развития театрального искусства Ю. П. Любимова".

"Об этом на прошлогодней церемонии вручения премии Любимова, состоявшейся в Большом театре, объявил генеральный секретарь Международного института театра (МИТ) при ЮНЕСКО Тобиас Бьянконе", - напомнила Любимова.

По ее словам, именно Бьянконе и вручит международную премию Любимова на предстоящей церемонии в Большом зале Московской консерватории.

"Первый лауреат этой премии уже известен. Им стал режиссер с мировым именем, педагог, заслуженный деятель искусств России Анатолий Васильев", - сообщила Любимова.

Что касается наград, то в этом году все лауреаты получат диск с записями стихотворений в исполнении Юрия Петровича Любимова.

"В нашем семейном архиве хранится аудиокассета, на которой записано, как Юрий Петрович читает стихи. Некоторые из них и были перенесены на диск, который в качестве памятного знака будет вручен всем лауреатам премии 2018 года", - заключила Каталин Любимова.

О Юрии Любимове

Юрий Любимов родился 30 сентября 1917 года в Ярославле. По его собственным подсчетам, он проработал 84 года, из которых 80 лет - на театральном поприще. Прошел две войны, блокаду в Ленинграде. Знал славу как актер и успел сделать театр, который является предметом изучения во многих странах.

Был вынужден эмигрировать. Работая по всему миру, он всегда опирался на русскую классику. Вернулся в СССР в 1988 году.

Из-за конфликта с собственной труппой во время гастролей в Чехии в 2011 году ушел из созданного им Театра на Таганке, после чего поставил несколько спектаклей в других театрах Москвы. Умер 5 октября 2014 года в Москве в возрасте 97 лет.