В Петербурге покажут спектакль "ROMEO&JULIET, или Милосердная земля"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 сентября. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский/. Большой драматический театр имени Георгия Товстоногова (БДТ) покажет на своей Второй сцене премьеру спектакля "ROMEO&JULIET, или Милосердная земля" в постановке одного из ведущих европейских режиссеров Люка Персеваля. В основу постановки по собственной композиции он положил трагедию "Ромео и Джульетта" Уильяма Шекспира и роман "Библиотекарь" современного бельгийского прозаика Дмитрия Верхюлста.

"Это спектакль о нашем отношении к смерти, о тоске и меланхолии, о старении. В современном медийном мире, где все должны быть непременно молодыми и счастливыми, эти темы остаются в тени. Театр для меня - возможность противодействовать лжи, поскольку театр показывает реальность. Задача искусства вообще - приблизить человека к реальности, примирить его с реальностью, от которой он предпочитает убегать", - так представил Люк Персеваль журналистам свою новую работу.

Он считает "Ромео и Джульетту" самой прекрасной любовной историей на свете о человеческой мечте, тоске о прекрасном, которая живет до последнего. "Мы должны быть готовы полюбить старость, ведь это наша общая задача - научиться стареть. Это возможно тогда, когда человек примиряется с собственным возрастом и начинает любить все то, что сопряжено со старением: внешние изменения, мудрость, чувство юмора, способность отстраниться, может быть, даже некоторую хрупкость", - полагает режиссер.

"Для меня было огромным удовольствием работать с актерами БДТ, и я счастлив, что сложился такой прекрасный ансамбль. Благодаря их русской глубине им удается придать пространству спектакля дополнительные измерения", - сказал Люк Персеваль, отметив, что художественный руководитель БДТ Андрей Могучий "старается объединить артистов разных школ, и я вижу, как органично они сосуществуют, обогащая друг друга".

В главных двойных ролях на сцену выйдут народная артистка России Ируте Венгалите (Госпожа Моник/Джульетта) и актер Дмитрий Воробьев (Дезире/Ромео). Остальные роли - также двойные - отданы молодой части труппы. Сценография создана немецкой художницей Катрин Бракк, обладательницей престижной премии "Фауст" и других международных наград.

Люк Персеваль активно сотрудничает с театрами России, в том числе Петербурга. Он неоднократно показывал свои спектакли на фестивале "Балтийский дом", где шли его постановки по Чехову. На сцене театра "Балтийский дом" уже четыре сезона идет его спектакль "Макбет" по Шекспиру. В минувшем году режиссер был удостоен в Петербурге международной премии "Балтийская звезда" за развитие и укрепление гуманитарных связей в странах Балтийского региона.