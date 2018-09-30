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Путин поздравил актрису Веру Васильеву с днем рождения

Артистка Московского театра сатиры по праву пользуется искренней любовью поклонников, отметил президент

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил советскую и российскую актрису Веру Васильеву с днем рождения. В поздравительной телеграмме, размещенной в воскресенье на сайте Кремля, глава государства отметил творческую самоотдачу актрисы.

"Вы по праву пользуетесь большой, искренней любовью поклонников театра и кинематографа в нашей стране. Они высоко ценят ваш щедрый талант и актерское мастерство и, конечно, присущую вам творческую самоотдачу и безграничную преданность профессии", - говорится в сообщении президента.

Российская актриса, народная артистка СССР, лауреат Сталинской премии Вера Васильева родилась в 1925 году в Москве. С 1948 года играет в Московском театре сатиры. Актриса снималась в таких фильмах, как "Сказание о земле Сибирской", "Свадьба с приданым", "Звезда экрана".

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияВасильева, Вера Кузьминична
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