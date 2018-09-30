В Японии выложили самую большую в мире мозаику из рисовых крекеров с образом "Моны Лизы"

ТОКИО, 30 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Беляев/. Жители соседней с Токио японской префектуры Сайтама собрали самую большую в мире мозаику из рисовых крекеров, воссоздав картину Леонардо да Винчи "Мона Лиза". Достижение было официально внесено в Книгу рекордов Гиннесса.
На создание репродукции ушло 24 тыс. японских рисовых крекеров "сембэй". Участие в осуществлении замысла приняли около 200 местных жителей, использовав крекеры семи различных цветов. Последний "сембэй" занял свое место в это воскресенье, официально завершив сбор мозаики 13 м длиной и 9 м шириной. В создании мозаики принимали участие также ученики начальных классов местных школ.
После того, как представители Книги рекордов Гиннесса официально зарегистрировали достижение, рисовая "Мона Лиза" была разобрана на составляющие. Все 24 тыс. хлебцев были розданы участникам, а также тем, кто наблюдал за их работой.