Победителем фестиваля "Движение" стал фильм "Сулейман гора" Елизаветы Стишовой

ОМСК, 30 сентября. /ТАСС/. Картина "Сулейман гора" режиссера Елизаветы Стишовой стала обладателем главного приза шестого национального кинофестиваля дебютов "Движение". Церемония закрытия смотра прошла в воскресенье вечером в Омском академическом театре драмы.
"Спасибо жюри, потому что мы знаем, что это была большая работа! Вы молодцы, что поддерживаете молодых и талантливых режиссеров и актеров", - отметил президент фестиваля Артем Михалков.
"Мы были свободны в своем решении и каждый выражал его искренне. Наше совместное решение, что главный приз получает картина "Сулейман гора", - сказала продюсер, член жюри Кира Саксаганская.
Призеры основного конкурса
Фильм "Сулейман гора" рассказывает историю о киргизских женщинах, которые борются за любовь одного мужчины в постоянных переездах по стране на старом грузовике. Исполнительница главной роли Перизат Эрманбетова была также отмечена призом за лучшую женскую роль.
Приз за лучшую операторскую работу вручили оператору Александру Матухно за фильм "Место!"
Призом за лучший сценарий наградили сценаристов Жору Крыжовникова, Пётра Внукова и Евгению Хрипкову за фильм "Звоните Дикаприо!".
Награду за лучшую мужскую роль получил Алексей Агранович за главную роль в фильме "Юморист", который открывал фестиваль "Движение".
Приз за лучшую режиссерскую работу на фестивале "Движение" получила Алена Полунина за фильм об одном из воинских подразделений батальона "Восток" (Донбасс) "Своя республика".
Приз жюри за яркий актерский ансамбль был вручен режиссеру фильма "Место!" Андрею Вальдбергу. Призом за блистательный актерский тандем были удостоены актеры фильма "Звоните Дикаприо!" Александр Петров и Андрей Бурковский.
Другие призы
Жюри конкурса короткометражного кино под председательством режиссера и сценариста Петра Буслова назвало победителем ленту Яны Гладких "Яна - это Аня наоборот". Специальными дипломами жюри также отметили картины "Моя веточка тоненькая" Динары Друкаровой и "Гармония" Евгения Сангаджиева.
Победителем конкурса неигрового кино, который оценивало жюри под руководством режиссера Павла Бардина, стала картина "Вертолеты" режиссера Дмитрия Кубасова. Специальными дипломами жюри отметило ленты "Каникулы" Марианны Сергеевой и "Инженер Федорович" Елены Мургановой.
Почетный приз "За достижения в профессии" получил продюсер фильмов Кирилла Серебренникова "Лето" и "После Лета" Илья Стюарт.
"Я, конечно, только начинаю, и еще все впереди, но, наверное, в этом и смысл фестиваля дебютов. Я горд, что стал причастен к этому фестивалю. За любое внимание к моей биографии я обязан Кириллу Семеновичу Серебренникову", - сказал, получая премию молодой продюсер.
Фестиваль "Движение" проходит в Омске с 2013 года. Президентом фестиваля является актер, режиссер и сценарист Артем Михалков, генеральный продюсер - Полина Зуева, программный директор - кинокритик Стас Тыркин. В этом году кинофорум проходил с 26 по 30 сентября 2018 года. Фестиваль молодого российского кино прошел при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и правительства Омской области.