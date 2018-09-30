В Москве объявили лауреатов премии имени Фазиля Искандера

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Церемония вручения Международной премии имени Фазиля Искандера, учрежденной в конце 2016 года Русским ПЕН-Центром, состоялась в Центральном доме литераторов в Москве, победители были определены в четырех номинациях. Об этом в воскресенье сообщили ТАСС организаторы премии.
"В номинации "проза" лауреатом стал Канта Ибрагимов с романом "Стигал". В номинации "поэзия" - Вячеслав Шаповалов с книгой стихов "Евроазис". Лучшим киносценарием признана работа Сергея Дмитренко по мотивам историй, рассказанных Фазилем Искандером в книге "Сандро из Чегема". В номинации "Чегемские высоты" лауреатом стал Аурен Хабичев за цикл рассказов "Мое Великое Ничто", - сказали они.
Специальные дипломы были вручены Елене Нестериной за повесть "Вечного счастья!" и Людмиле Вязмитиновой за книгу стихов "Месяцеслов".
"Роман "Стигал" больше других представленных работ соответствует духу Фазиля Искандера. Начинающийся как дневник онкологического больного, роман становится к концу эпическим произведением. Отмечу и замечательную работу Сергея Дмитренко "Хранители гор", созданную по мотивам бессмертного искандеровского "Сандро из Чегема", - сказал ТАСС председатель жюри премии, президент Русского ПЕН-Центра Евгений Попов.
О Фазиле Искандере
Писатель, сценарист и актер Фазиль Искандер родился 6 марта 1929 года в абхазском Сухуме. В 1950 году Искандер переехал в Москву, где в 1954 году окончил Литературный институт. Первые стихотворные сборники - "Горные тропы" (1957), "Доброта земли" (1959), "Зеленый дождь" (1960) - получили признание критиков и читателей, а настоящую известность ему принесла публикация повести "Созвездие Козлотура" (1966) в журнале "Новый мир".
Среди известных произведений, написанных Искандером, роман-эпопея "Сандро из Чегема", эпос "Детство Чика", повесть-притча "Кролики и удавы", эссе-диалог "Думающий о России и американец", повести "Человек и его окрестности", "Школьный вальс или Энергия стыда", "Поэт", "Стоянка человека", "Софичка", рассказы "Тринадцатый подвиг Геракла", "Начало" и другие.
Писатель умер в Москве 31 июля 2016 года.