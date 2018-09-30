Кинофестиваль дебютов в Омске завершился показом фильма Кирилла Плетнева "Без меня"

ОМСК, 30 сентября. /ТАСС/. Шестой национальный кинофестиваль дебютов "Движение. Вперед" завершился в Омске показом российской премьеры сценариста и режиссера Кирилла Плетнева "Без меня". Мировая премьера фильма состоялась в Монреале, прокат в России начнется через две недели, сообщил корреспонденту ТАСС продюсер фильма Николай Ларионов.

"Фильм закрытия и при этом конкурсный фильм - это почетно и ответственно, надеюсь, "Без меня" станет для гостей и зрителей ярким завершением фестиваля. Мировая премьера фильма состоялась в Монреале, прокат начнется через две недели на 1000 копиях. Мы делали зрительское кино, рассчитывая на то, что пришедшие в кинотеатр зрители получат сильные эмоции, разгадают интригу и в конечном итоге захотят пересмотреть кино с близкими людьми", - сказал Ларионов.

"Огромное спасибо за то, что позвали на этот фестиваль и за то, что доверили его закрыть", - отметил на церемонии закрытия киносмотра в Омском академическом театре драмы режиссер фильма Кирилл Претнев.

В фильме рассказывается о двух девушках, получивших сообщения, автором которых может быть только их недавно скончавшийся возлюбленный. Тайна объединяет обеих и они решают узнать, что на самом деле происходит. В ролях Полина Максимова, Любовь Аксёнова, Риналь Мухаметов и другие.

Кинофорум прошел в Омске с 26 по 30 сентября. Его президентом является актер, режиссер и сценарист Артем Михалков. В этом году в качестве эксперимента у жюри основного конкурса "Движение. Вперед", в котором показали национальные премьеры дебютных фильмов российских кинематографистов, не было председателя.

Фестиваль проходил при поддержке Министерства культуры РФ и правительства Омской области.