Победителями конкурса сериалов на кинофестивале "Движение" в Омске стали сразу две работы

ОМСК, 30 сентября. /ТАСС/. Сериалы "257 причин, чтобы жить" Максима Свешникова и "Мертвое озеро" Романа Прыгунова набрали равное количество голосов у зрителей конкурсной программы телесериалов VI Национального кинофестиваля дебютов "Движение" в Омске. Об этом объявил директор фестиваля Артем Михалков на церемонии награждения в Омском академическом театре драмы.
"Приз зрительских симпатий за лучший телевизионный сериал получает "257 причин, чтобы жить" Максима Свешникова. И еще один сериал - "Мертвое озеро" режиссера Романа Прыгунова", - сказал Михалков.
"Мы сделали зрительское голосование, но чего мы не могли ожидать - это то, что две картины набрали одинаковое количество голосов", - отметила, в свою очередь, генеральный продюсер фестиваля Полина Зуева.
Исполнительница главной роли в сериале "257 причин, чтобы жить" Полина Максимова поблагодарила зрителей за их выбор. "Неожиданный аванс вы дали своим выбором, потому что проект сложный и говорит об очень важной проблеме - онкологии. И очень здорово, что создатели таким образом преподнесли это - как надежду. Важно, что люди болеющие и их близкие должны сохранять надежду - вот об этом наш проект", - добавила она.
Программный конкурс телесериалов "Движение. Навстречу" проходит впервые. Ранее просмотр сериалов проводили в рамках внеконкурсной программы. За пять лет существования фестиваля были показаны премьеры таких сериалов, как "Ольга", "Пьяная фирма", "Адаптация", "Садовое кольцо", "Измены", "Озабоченные".
VI Национальный кинофестиваль дебютов "Движение" проходил в Омске с 26 по 30 сентября при поддержке Министерства культуры РФ и правительства Омской области.