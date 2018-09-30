Победителями конкурса сериалов на кинофестивале "Движение" в Омске стали сразу две работы

Северный Кавказ

Строительство культурного центра Валерия Гергиева начнется во Владикавказе в 2019 году

Новый музыкальный центр в столице Северной Осетии будет ориентирован на показ полноценных спектаклей с необходимыми декорациями

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