Гергиев представил юных музыкантов на фестивале "Мариинский - Владикавказ"

ВЛАДИКАВКАЗ, 30 сентября. /ТАСС/. Юные музыканты Северного Кавказа выступили на одной сцене с маэстро Валерием Гергиевым в рамках второго международного кавказского фестиваля "Мариинский - Владикавказ" в Северной Осетии.

"Самым главным в программе фестиваля является то, что сыграют дети - наша надежда на будущее. Эта часть будет наиболее ценной, потому что мы играем по всему миру с оркестром Мариинского театра, и для нас это очень важное дело - слушая молодежь, мы возлагаем надежды на то, что они смогут быстро расти, раскрываться и достойно представлять Северный Кавказ", - сказал Гергиев журналистам перед началом фестиваля.

Первым на сцену вышел девятилетний Эмиль Волков из Ставропольского края, который исполнил на фортепиано "Фантазию ре минор" Моцарта. Алина Яндиева из Ингушетии сыграла "Малагуэнью" Эрнесто Лекуона. Северную Осетию представил десятилетний Макар Куликов (фортепиано) с произведением Ференца Листа "Метель".

Амина Арсакаева (скрипка) из Чеченской Республики исполнила "Тарантеллу" Анри Вьетана. Самиля Тагирова из Дагестана сыграла на фортепиано "Юношеский этюд №12" Ференца Листа, Земфира Ванатиева из Кабардино-Балкарии выступила с произведением "Песня тайного сада" Рольфа Ловланда.

"Выступать, когда на сцене стоит маэстро Гергиев, - это одновременно и счастье, и ответственность. Перед выходом я настроилась на то, чтобы получить на сцене радость и подарить ее зрителям, но руки все равно тряслись от волнения. В целом, своей игрой довольна", - поделилась впечатлениями с корреспондентом ТАСС Амина Арсакаева.

Новые ростки на Кавказе

После выступления юных музыкантов симфонический оркестр под управлением Гергиева исполнил сюиту "Жар-Птица" Игоря Стравинского. Затем хор Мариинки представит в концертном исполнении третий акт оперы Рихарда Вагнера "Тангейзер".

Открытие фестиваля проходит на одной из площадок североосетинского филиала Мариинского театра - в Северо-Осетинской государственной филармонии. Во дворе концерт транслируется на большом экране, там собрались сотни зрителей.

Музыкальный вечер продолжится на сцене Национального государственного театра оперы и балета, там будет представлена опера Гаэтано Доницетти "Лючия ди Ламмермур".

"Я надеюсь, что ... фестиваль даст новые силы, новые ростки всем людям, которые живут на Кавказе. Я бесконечно благодарна Валерию Абисаловичу Гергиеву, которому принадлежит инициатива проводить фестиваль именно здесь, и благодарна всем педагогам, общественности за то, что вы поддерживаете этот фестиваль", - сказала на открытии фестиваля вице-премьер РФ Ольга Голодец.