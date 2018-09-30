Духовой орган появится в филиале Мариинки в Северной Осетии

ВЛАДИКАВКАЗ, 30 сентября. /ТАСС/. Орган появится в филиале Мариинского театра - в Северо-Осетинской госфилармонии. Об этом журналистам сообщил дирижер и художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев в рамках второго Международного кавказского фестиваля "Мариинский - Владикавказ".

"Мы шаг за шагом привели в порядок замечательное историческое здание кирхи (сейчас в нем располагается госфилармония - прим. ТАСС). Мне кажется, очень хороший шаг и подарок любителям музыки республики сделан. Дойдет и до органа. Мы решаем многие задачи в масштабах всей страны, поэтому очень трудно сосредоточиться только на одном инструменте", - сказал Гергиев.

Государственная филармония во Владикавказе открылась в 2016 году после первой за 26 лет масштабной реконструкции. Она располагается в здании бывшей лютеранской кирхи, построенной на пожертвования городской немецкой общины. Государственная филармония в ней открылась в 1944 году по инициативе осетинских музыкантов.

Масштабные работы по реконструкции здания начались в октябре 2015 года по инициативе ушедшего из жизни главы республики Тамерлана Агузарова. С весны 2016 года они продолжились под контролем нового руководства республики во главе с Вячеславом Битаровым на средства меценатов. Одним из них является Валерий Гергиев.