Юбилейный фестиваль Спивакова "Москва встречает друзей" откроется в День музыки

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Выступление народного артиста СССР дирижера Владимира Спивакова, камерного оркестра "Виртуозы Москвы" и стипендиатов Фонда Спивакова дадут старт XV Международному фестивалю "Москва встречает друзей" в понедельник, в Международный день музыки. Об этом сообщили в пресс-службе Московского международного Дома музыки (ММДМ), который в этот день откроет свой 16-й по счету концертный сезон.
На сцену Светлановского зала выйдут исполнители и танцевальные коллективы из России, Армении, Германии, Грузии, Израиля, Киргизии, Китая, Украины и Японии. "Кульминацией вечера станет церемония вручения премии "Милосердие" выдающемуся кардиохирургу Лео Бокерии", - отметили в Доме музыки, напомнив, что награда была учреждена в 2014 году, а ее лауреатами уже становились Наина Ельцина, Евгений Миронов, Леонид Рошаль и Михаил Куснирович.
Юбилейный фестиваль продлится до 12 октября и будет посвящен Году волонтера в России, перекрестному году России и Японии, а также перекрестному году музыки России и Австрии. Проект пройдет под патронатом ЮНЕСКО и EMCY (Европейская ассоциация международных юношеских конкурсов).
День музыки на других площадках
Московская филармония предлагает отметить День музыки в компании лауреатов международных вокальных конкурсов Елены Образцовой. На сцену Концертного зала им. Чайковского в понедельник выйдут солист Мариинского театра, баритон Владислав Сулимский, сопрано Любовь Петрова, солистка театра "Новая опера", меццо-сопрано Юлия Меннибаева, артист Молодежной оперной программы Большого театра, бас Годердзи Джанелидзе и другие.
В Большом зале консерватории в этот день состоится концерт, посвященный 110-летию со дня рождения скрипача и дирижера Давида Ойстраха. С программой из произведений Мендельсона, Шостаковича и Шумана выступят Квартет имени Давида Ойстраха и пианистка Элисо Вирсаладзе.
Народный артист России, пианист Денис Мацуев устроит праздничный концерт-сюрприз в Государственном Кремлевском дворце. Организаторы вечера подчеркнули, что, несмотря на исключительную востребованность за рубежом, Мацуев "значительную долю своих концертных программ, прежде всего премьерных, представляет именно на родине".
Для тех, кому ближе рок, американский музыкант, основатель группы The White Stripes Джек Уайт даст концерт в московском клубе Adrenaline Stadium. Особым условием вечера станет отказ зрителей от использования мобильных телефонов, сообщили в пресс-службе концертного агентства.
Сеть кинотеатров "Москино" также присоединится ко Всемирному дню музыки. В понедельник там бесплатно покажут восемь советских музыкальных фильмов.
Международный день музыки
Международный день музыки (International Music Day) был учрежден по инициативе Международного музыкального совета (IMC) при ЮНЕСКО в 1973 году на XV Генеральной ассамблее IMC в Лозанне. С 1975 года праздник ежегодно отмечается 1 октября. День музыки призван распространять музыкальное искусство во всех слоях общества и реализовать присущие ЮНЕСКО идеалы мира и дружбы между народами, развития культур, обмена опытом и взаимного уважительного отношения к эстетическим ценностям друг друга.