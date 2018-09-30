В Калининграде завершился музыкальный фестиваль "Орган плюс"

КАЛИНИНГРАД, 1 октября. /ТАСС/. Международный музыкальный фестиваль "Орган плюс" завершился в Калининграде в понедельник в 02:00 мск десятичасовым органным марафоном с участием 150 музыкантов из четырех стран. Его организатором выступил Кафедральный собор.
"Органный хит-парад - беспрецедентный музыкальный марафон, стартовавший под сводами исторического Кафедрального собора на острове Канта в три часа дня местного времени в минувшее воскресенье, и завершившийся спустя десять часов, вобрал в себя семь оригинальных концертных программ с участием музыкантов из России, Армении, Польши и Японии", - сказал ТАСС пресс-секретарь собора Владимир Силиневич.
Главными действующими лицами всех концертов, которые прошли при аншлаге, стали лауреаты и дипломанты международных конкурсов - органисты Хироко Иноуэ, Томаш Гланц, Дина Ихина, Денис Маханьков, Анна Алексеева, титулярные органисты Кафедрального собора Мансур Юсупов и Евгений Авраменко. Основу программы составили "Детский альбом" Чайковского и "Альбом для юношества" Шумана. Также публике были адресованы произведения Баха, Моцарта, Генделя, Рахманинова, Свиридова, Таривердиева. Калининградцы и гости города получили редкую возможность открыть для себя музыку композиторов, творивших в Кенигсберге (нынешний Калининград) в XVII-XIX веках, услышать в сопровождении органа известные арии из опер в исполнении солистов Московского академического Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко.
"Финальным аккордом стал концерт с участием 150 музыкантов и солистов. Ровно в полночь на сцене Кафедрального собора предстал Калининградский областной симфонический оркестр и все участники творческого марафона. Вместе со слушателями, которые несмотря на ночь заполнили концертный зал, они встретили Международный день музыки, отмечаемый 1 октября", - сказал Силиневич.
О фестивале
Фестиваль "Орган плюс" впервые прошел в Калининграде в 2011 году в рамках Седьмого конкурса органистов имени советского и российского композитора Микаэла Таривердиева. Ставший впоследствии самостоятельным культурным событием, нынешний фестиваль, начавшийся 13 января 2018 года, был посвящен 10-летию Большого органа Кафедрального собора. Впервые уникальный инструментальный комплекс собора, в составе которого два органа, в т.ч. один из крупнейших в Европе, зазвучал 10 января 2008 года. С тех пор десятки известных музыкантов из многих стран демонстрировали здесь свое мастерство.
Нынешний фестиваль был организован при поддержке Министерства культуры РФ, Росконцерта и Министерства по культуре и туризму Калининградской области.