В Рио-де-Жанейро состоялся концерт, посвященный творчеству Шаляпина

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 1 октября. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Концерт, посвященный творчеству оперного певца Федора Шаляпина (1873-1938), состоялся в воскресенье в Рио-де-Жанейро. Мероприятие, на котором присутствовали как бразильцы, так и представители русскоязычной диаспоры, было приурочено к 145-летию со дня рождения и 80-летию со дня смерти исполнителя.

В 1930 году Шаляпин приезжал в Рио-де-Жанейро, чтобы дать единственный концерт в ныне несуществующем театре "Лирику". В воскресенье репертуар того выступления частично повторил перед собравшимися певец оперной труппы Муниципального театра Рио-де-Жанейро Педру Оливеру. Под аккомпанемент фортепиано он исполнил произведения Моцарта, Бетховена и Россини, а также романс "Очи черные" и русскую народную песню "Эй, ухнем".

"Я считаю, что творчеству Шаляпина следует посвящать больше торжественных мероприятий по всему миру, потому что он был самым великим басом в истории. Он распространял русскую культуру на Западе. Он был одним из лучших исполнителей партии Мефистофеля в одноименной опере итальянского композитора [Арриго] Бойто. Мне также кажется символичным, что он хоть и единожды, но выступил здесь, в Рио-де-Жанейро", - отметил Оливеру в беседе с корреспондентом ТАСС.

Перед началом концерта собравшимся было предложено прослушать небольшую лекцию о жизни и творчестве Шаляпина, которую прочел действительный член Бразильской академии художеств, музыковед Силвиу Лагу.

"Это замечательное мероприятие, потому что в наше время массовая поп-культура, к сожалению, оставляет мало пространства для классической музыки. Если альбом знаменитого поп- или рок-певца расходится миллионным тиражом, альбом российского, французского, британского или любого другого классического исполнителя в самом лучшем случае будет продан тиражом 50 тыс. экземпляров. Это не столько бразильский феномен, сколько общемировой. Хотя в России, наверняка, остается больше ценителей классической музыки [по сравнению с Бразилией]", - сказал Лагу.

В свою очередь генеральный консул РФ в Рио-де-Жанейро Владимир Токмаков обратил внимание на тот факт, что мероприятие было организовано в преддверии 190-летия со дня установления дипломатических отношений между Россией и Бразилией (отмечается 3 октября 2018 года). "Сегодняшнее событие вносит вклад в развитие многопланового сотрудничества между нашими странами, в первую очередь в том, что касается гуманитарного и культурного аспектов. Я считаю, что такие проекты должны получать поддержку, и мы со своей стороны оказываем им максимальное содействие", - заявил ТАСС российский дипломат.

Федор Иванович Шаляпин - великий русский певец (бас), первый народный артист РСФСР (звание присвоено в 1918 году). Пел на сцене Московской частной оперы, в Большом и Мариинском театрах. Шаляпин исполнил около 70 оперных партий, среди них - Мельник ("Русалка"), Сусанин ("Иван Сусанин"), Иван Грозный ("Псковитянка"), Борис Годунов ("Борис Годунов"), Мефистофель ("Фауст" Ш. Гуно и "Мефистофель" А. Бойто). В репертуар певца также входили около 400 камерных произведений и народных песен.

В 1922 году он уехал за рубеж, умер в Париже. В 1984 году прах исполнителя был перенесен на Новодевичье кладбище в Москве. На родине певца в Казани ежегодно проводится оперный фестиваль, в рамках которого проходят "Шаляпинские чтения".