Финская премьера фильма "Лето" закрыла Хельсинкский кинофестиваль

ХЕЛЬСИНКИ, 1 октября. /Корр. ТАСС Нина Бурмистрова/. Финская премьера фильма российского режиссера Кирилла Серебренникова "Лето" закрыла в воскресенье кинофестиваль "Любовь и анархия" в Хельсинки. Лента собрала полный зал кинотеатра "Био рекс" в центре города, все билеты на этот единственный сеанс, сообщили в оргкомитете, были распроданы.

В программе фестиваля "Лето" было единственной картиной из России. Организаторы отметили, что рады возможности показать картину первыми в Финляндии.

Фильм вышел в российский прокат в июне. Он рассказывает о самом начале творческого пути Виктора Цоя и группы "Кино", о его взаимоотношениях с лидером группы "Зоопарк" Майком Науменко, его женой Натальей и теми, кто был в авангарде рок-движения Ленинграда 1981 года. Картина была включена в основной конкурс 71-го Каннского кинофестиваля.

Планируется, что 30 ноября лента поступит и в финский кинопрокат.

Программа фестиваля

В общей сложности на фестивале в этом году показаны 164 полнометражных ленты и 191 короткометражка. При этом билеты на каждый четвертый фильм смотра были полностью распроданы. Фестиваль посетили свыше 60 тыс. зрителей, а билетов в этот раз было продано больше, чем годом ранее.

Среди самых популярных картин был фильм Бутса Райли "Простите за беспокойство" о карьерном росте темнокожего телепродавца Кассиуса Грина, это комедия, повествующая о деньгах, расизме, о правильном и неправильном выборе в жизни. Организаторы сообщили, что ленты стала победителем зрительского голосования и поэтому в ноябре поступит в прокат в одном из кинотеатров Хельсинки.

Кроме того, в числе фаворитов этого года был фильм Паноса Косматоса "Мэнди" о борьбе с религиозным культом, где одну из главных ролей сыграл Николас Кейдж, картина Спайка Ли "Черный клановец" о том, как темнокожий полицейский внедрился в организацию Ку-клукс-клан.

Ежегодный кинофестиваль "Любовь и анархия" проходил в этом году в 31-й раз, он считается одним из главных событий финской осени. В его программу традиционно вошли кинопоказы, встречи с режиссерами, актерами и другими профессионалами киноиндустрии.

Фестиваль проводился с 20 по 30 сентября.