Роман Полански снимет фильм о деле Альфреда Дрейфуса

ПАРИЖ, 1 октября. /Корр. ТАСС Дмитрий Горохов/. Франко-польский кинорежиссер Роман Полански намерен экранизировать книгу британского писателя Роберта Харриса, посвященную "делу Дрейфуса". К съемкам картины, которая получит в прокате название "Я обвиняю" (J’accuse), 85-летний режиссер приступит 26 ноября в Париже. Актерский состав полнометражной киноленты включает Луи Гарреля, Жана Дюжардена и Эмманюэль Сенье.

Это не первое сотрудничество Полански с британским автором. В 2010 году он экранизировал криминальный роман Харриса "Призрак" ("The Ghost Writer"). Эта работа режиссера была удостоена премии "Сезар" - высшей кинематографической награды Франции.

В жанре триллера

Режиссер уже давно планировал поставить фильм о деле французского офицера Альфреда Дрейфуса, обвиненного на ложных основаниях в шпионаже в пользу Германии. В своем романе "Офицер и шпион" (An Officer and a Spy) Роберт Харрис отстаивает точку зрения начальника французской разведки Жоржа Пикара, установившего невиновность капитана. Пикару удалось разоблачить настоящего шпиона - майора Фердинанда Эстерхази, укрывшегося от правосудия в Англии.

Приговоренный в 1894 году к разжалованию и пожизненной каторге Дрейфус был помилован спустя четыре года после выступления в его защиту представителей французского общества, в том числе писателя Эмиля Золя. После освобождения и оправдания в судебных инстанциях он вернулся во французскую армию. Подполковник Дрейфус участвовал в Первой мировой войне.

Полански и Харрис решили поставить фильм в жанре триллера. Роль Дрейфуса поручена Луи Гаррелю. В роли Пикара зрители увидят Жана Дюжардена, прославившегося своей работой в картине "Артист" (The Artist, 2011). За эту роль Дюжарден был удостоен премии "Оскар". В картине также сыграет актриса Эмманюэль Сенье, супруга режиссера.

35-й фильм

Картина станет 35-й полнометражной лентой в творческой биографии Полански, отметившего 18 августа свое 85-летие. Его предыдущий фильм "Основано на реальных событиях" (D'aprs une histoire vraie) был показан вне конкурса на 70-м Каннском кинофестивале в минувшем году. Мировую известность Полански принесли психологический триллер "Ребенок Розмари" (Rosemary's Baby, 1968) и фильм в жанре неонуар "Китайский квартал" (Chinatown, 1974).

Многих наград был удостоен исторический фильм "Пианист" (The Pianist), который Полански снял в 2002 году. На Каннском фестивале в том же году картина получила главный приз - "Золотую пальмовую ветвь". Эта работа франко-польского режиссера завоевала также три премии "Оскар".

Тем не менее Полански никогда не приезжал в США, чтобы получить эти награды. Юстиция Соединенных Штатов до сих пор, несмотря на обращения многочисленных представителей мира кино, не закрыла дело против режиссера, обвиненного в 1970-х годах в незаконной связи с несовершеннолетней. В связи с этим после 1978 года постановщик, работавший до этого в Голливуде, никогда не возвращался в Америку.

Супруга Полански Эмманюэль Сенье отказалась летом этого года войти в состав американской киноакадемии. Тем самым она выразила протест против преследования режиссера в США.