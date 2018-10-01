Первую часть выставки "Шедевры эпохи Эдо" в Пушкинском посетили почти 62 тыс. человек

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Первую часть выставки "Шедевры живописи и гравюры эпохи Эдо", которую можно было увидеть в Государственном музее изобразительных искусств им. А. С. Пушкина с 4 по 30 сентября, посетили почти 62 тыс. человек. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе музея в понедельник.

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"Первую часть выставки увидели 61 964 человека. Уже послезавтра, 3 октября, откроется вторая часть выставки, которую можно будет увидеть до 28 октября включительно", - сказали в пресс-службе.

Разделение выставки на две части связано с хрупкостью работ: живопись на бумаге и шелке требует строгих условий транспортировки, хранения и экспонирования. Согласно принятым в Японии стандартам, произведения такого рода не могут быть представлены в выставочных залах более четырех недель.

Экспозиция является одним из главных событий перекрестного года Японии и России. На выставке представлено 135 работ ведущих мастеров японской живописи и гравюры различных традиционных школ. Многие из них имеют статус особо ценных и крайне редко покидают пределы Японии.

Партнерами выставки выступили Агентство по культуре Японии, Токийский национальный музей, а также Музей изобразительных искусств города Тиба и Художественный музей Итабаси в Токио. Помимо работ из японских собраний экспозицию дополнили произведениями из российских музеев - ГМИИ им. А. С. Пушкина и Государственного музея Востока.