"Современник" вернется в историческое здание на Чистых прудах в декабре

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Московский театр "Современник" открывает в понедельник новый сезон спектаклем "Три товарища" во Дворце на Яузе, где труппа работает в связи с ремонтом исторического здания на Чистых прудах. Однако уже в декабре коллектив планирует вернуться в свое здание, сообщила ТАСС заведующая литературной частью "Современника" Евгения Кузнецова.

За несколько часов до начала первого спектакля сезона состоялся сбор труппы. Вопреки обычаю на этот раз решено было провести сбор узким кругом, без журналистов. Причиной стали принципиальные вопросы, которые руководство посчитало нужным обсудить с артистами за закрытыми дверями, отметили в театре.

"Сбор труппы состоялся в зале Дворца на Яузе, где в течение трех последних сезонов "Современник" играет спектакли большой формы, поскольку на Чистых прудах идет ремонт. Сообщение о том, что возвращение в родные стены состоится уже в декабре, сопровождалось настоящим ликованием артистов", - рассказала Кузнецова. По ее словам, первый спектакль в родном здании артисты планируют сыграть 19 декабря - в день 85-летнего юбилея художественного руководителя театра Галины Волчек.

Театру "Современник" 15 апреля исполнилось 62 года. Первое помещение театр получил в 1961 году на площади Маяковского, которое впоследствии снесли. В здание бывшего кинотеатра 1913-1914 годов постройки на Чистопрудном бульваре театр переехал в 1974 году. С того времени ремонтно-реставрационные работы в здании не проводились.

В ходе капитального ремонта в здании театра укреплен фундамент, усилены плиты зрительного зала, заменена кровля, обновлены фасады. Также полностью обновят сценическую часть, которая получит современные инженерные системы. На время реконструкции основного здания спектакли "Современника" временно показывают во Дворце на Яузе вблизи станции метро "Электрозаводская". "Другая сцена" театра "Современник" на Чистопрудном бульваре продолжает работать.