Михаил Ефремов поставит в "Современнике" пьесу Ивана Охлобыстина "Дюма"

МОСКВА, 1 октября. /Корр.ТАСС Ольга Свистунова/. Заслуженный артист РФ Михаил Ефремов представит в новом сезоне на сцене театра московского театра "Современник" спектакль по пьесе Ивана Охлобыстина "Дюма". Об этом сообщила ТАСС в понедельник после сбора труппы, посвященного открытию 63-го сезона, заведующая литературной частью "Современника" Евгения Кузнецова.

"На основной сцене первой премьерой после окончания реконструкции станет постановка Михаила Ефремова по пьесе Ивана Охлобыстина "Дюма", - сказала Кузнецова.

В настоящее время театр ведет переговоры с рядом режиссеров о возможных постановках. "Однако пока публично объявить можно о двух проектах, работа над которыми уже ведется. На "Другой сцене" молодой режиссер Айдар Заббаров готовится выпустить спектакль по повести современного российского прозаика Евгения Водолазкина "Соловьев и Ларионов", - уточнила собеседница агентства.

Вопреки обычаю в этом году сбор труппы состоялся в закрытом режиме, без журналистов. Такое решение приняла художественный руководитель театра Галина Волчек. Ранее в театре сообщили, что причиной стали принципиальные вопросы, которые руководство посчитало нужным обсудить с артистами за закрытыми дверями.

"Встреча началась с печальной ноты. В конце прошедшего сезона и за время отпуска "Современник" похоронил четырех человек: артистов Тамару Дегтяреву, Анатолия Узденского, Сергея Шеховцова и заместителя директора Лидию Постникову. Ушедших почтили минутой молчания. По словам худрука, каждая из этих смертей, помимо острого чувства боли от потери близкого человека, бросает вызов театру, которому будет очень сложно справляться без ушедших коллег, ведь каждый из них занимал очень заметное место в "Современнике", - сказала Кузнецова.

На прошедшей встрече были и радостные моменты. "Юбилеи недавно отметили ведущий артист Сергей Гармаш и Светлана Коркошко, долгие годы сотрудничающая с "Современником". Труппа приветствовала актрису Светлану Иванову, вернувшуюся на работу после рождения ребенка. С присоединением к творческому сообществу "Современника" поздравили новых артистов - Анну Банщикову и двух молодых выпускников ВГИКа Марину Лебедеву и Игоря Царегородского", - сообщила заведующая литературной частью.

Возвращение домой

Сбор труппы состоялся в зале Дворца на Яузе, где в течение трех последних сезонов "Современник" играет спектакли большой формы. Это связано с тем, что в историческом здании театра на Чистых прудах идет ремонт.

В ходе капитального ремонта в здании театра укреплены фундаменты, усилены плиты зрительного зала, заменена кровля, обновлены фасады. Также полностью обновят сценическую часть, которая получит современные инженерные системы.

"Сообщение о том, что возвращение в родные стены состоится уже в декабре, сопровождалось настоящим ликованием артистов. Первый спектакль в родных стенах планируется сыграть 19 декабря - в день юбилея Галины Борисовны Волчек, которой исполнится 85 лет", - сообщила Кузнецова.