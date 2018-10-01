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Умер Шарль Азнавур
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Умер Шарль Азнавур

Шансонье ушел из жизни в возрасте 94 лет
Шарль Азнавур EPA-EFE/VALENTIN FLAURAUD
Шарль Азнавур
© EPA-EFE/VALENTIN FLAURAUD

ТАСС, 1 октября. Французский шансонье Шарль Азнавур умер на 95-м году жизни. Об этом сообщило в понедельник Agence France Presse со ссылкой на окружение артиста.

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По его данным, Азнавур скончался в ночь на понедельник в своем доме на юге Франции. Недавно артист вернулся из Японии, там он выступал в рамках мирового турне. Певец также планировал дать концерты во Франции в конце года.

В связи со смертью артиста французские новостные телеканалы прервали свои обычные программы, чтобы передать экстренные выпуски.

' ТАСС/Reuters'

22 мая исполнитель, поэт и композитор отметил свое 94-летие. Азнавур - соавтор более 1,3 тыс. песен. В мире продано 180 млн экземпляров его записей, он сыграл более 60 ролей в кино. Его песни включили в свой репертуар Рэй Чарльз, Фред Астер, Лайза Миннелли и другие мировые звезды.

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