Умер Шарль Азнавур

ТАСС, 1 октября. Французский шансонье Шарль Азнавур умер на 95-м году жизни. Об этом сообщило в понедельник Agence France Presse со ссылкой на окружение артиста.
По его данным, Азнавур скончался в ночь на понедельник в своем доме на юге Франции. Недавно артист вернулся из Японии, там он выступал в рамках мирового турне. Певец также планировал дать концерты во Франции в конце года.
В связи со смертью артиста французские новостные телеканалы прервали свои обычные программы, чтобы передать экстренные выпуски.
22 мая исполнитель, поэт и композитор отметил свое 94-летие. Азнавур - соавтор более 1,3 тыс. песен. В мире продано 180 млн экземпляров его записей, он сыграл более 60 ролей в кино. Его песни включили в свой репертуар Рэй Чарльз, Фред Астер, Лайза Миннелли и другие мировые звезды.