В Петербурге представят спектакль с прямым тифлокомментированием

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 октября. /Корр. ТАСС Александра Подервянская/. Постановку с прямым тифлокомментированием представят на петербургской театральной сцене. Как сообщили ТАСС организаторы, спектакль "Марлен, рожденная для любви" для обычных зрителей и для незрячих людей состоится 7 октября в театре "Комедианты".

"Мы столкнулись с проблемой культурной несправедливости - люди с ограниченными возможностями лишены удовольствия наслаждаться театральным искусством. Мы, вдохновившись проектом художественного руководителя Московского губернского театра Сергея Безрукова, который открыл первый в России театр с тифлокомментированием в Москве, решили подарить такую возможность и зрителям Санкт-Петербурга", - приводят организаторы слова руководителя проекта театра "Комедианты" Ирины Слепченко.

Тифлокомментирование предполагает емкое и при этом подробное описание предметов и действий на театральной сцене. Его будет проводить сертифицированный специалист Вера Февральских, которая ранее уже подготовила тифлокомментарии к фильмам "Солярис" Андрея Тарковского, "Елена" Андрея Звягинцева, а также к спектаклям в трех московских театрах: "Современник", "Геликон-опера" и музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко.

Планируется, что в театре "Комедианты" спектакли с тифлокомментированием будут проходить с регулярностью раз в месяц. Показ организован совместно с благотворительным фондом "Искусство, наука и спорт" Алишера Усманова в рамках программы "Особый взгляд". Поддержку реализации проекта оказала Молодежная коллегия Санкт-Петербурга.

Камерный театр "Комедианты" был создан в Санкт-Петербурге 25 декабря 1989 года. Сменив несколько площадок, с 1993 года театр разместился в Доме Перцова на Лиговском проспекте в центре города. Художественный руководитель театра - заслуженный деятель искусств России Михаил Левшин.