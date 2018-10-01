Умерла вдова актера Раджа Капура

НЬЮ-ДЕЛИ, 1 октября. /ТАСС/. Вдова индийского актера и режиссера Раджа Капура, Кришна Радж Капур, остававшаяся самым старым представителем кинодинастии, умерла в понедельник в Мумбаи в возрасте 87 лет. Как сообщил журналистам ее старший сын, актер, режиссер и продюсер Рандхир Капур, смерть наступила из-за болезни сердца.
"Моя мать умерла около 5:00 из-за остановки сердца", - цитирует Рандхира агентство Press Trust of India.
Радж Капур и Кришна Радж Капур (в девичестве Кришна Малхотра) были выходцами из известных актерских семей и стали основателями большого кинематографического клана. У пары пятеро детей: три сына - Рандхир Капур, Риши Капур и Раджив Капур (все они стали актерами и режиссерами) и две дочери Риту и Рима.