Петербургский композитор Виктор Плешак сочинил симфонию о Шелковом пути по заказу Китая

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 октября. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский/. Мировая премьера симфонии "Дуньхуан и Шелковый путь" петербургского композитора, заслуженного деятеля искусств России Виктора Плешака прошла в преддверии Международного дня музыки в Большом театре города Дуньхуан (Китай). О премьере корреспонденту ТАСС сообщил в понедельник автор симфонии, вернувшийся домой из поездки в КНР.
Специальный заказ на сочинение 70-минутной симфонии он получил от руководства провинции Ганьсу, где в конце сентября проходил Третий международный культурный форум стран Нового Шелкового пути под девизом "Один пояс - один путь". Премьера крупного музыкального сочинения, по замыслу организаторов, должна была увенчать культурную программу форума.
"Это была большая и беспрецедентная для меня работа, в которой я, наряду с составом классического симфонического оркестра, включил целый ряд китайских солирующих инструментов - пипу, шэн, эрху, но не использовал ни одной цитаты из китайской музыки. Полагался на собственную интуицию и на большую любовь к этой стране, ее богатой духовной культуре. Много впечатлений дало мне знакомство с туристической меккой наших дней - городом Дуньхуаном и его окрестностями, которые всемирно знамениты древнейшими пещерами Могао с фресками и изваяниями", - рассказал композитор, сочинивший большое симфоническое полотно из девяти частей.
"По существу у меня получилось две симфонии в одной. Первая называется "Дуньхуан - вчера, сегодня, завтра", а вторая - "Дуньхуан - золотой отрезок Шелкового пути". В девятой части, которая перекликается с финалом Девятой симфонии Бетховена "Обнимитесь, миллионы", соединяются все солирующие инструменты и все ключевые темы, символизируя братство по духу", - сказал Плешак.
Петербуржец высоко оценил мастерство музыкантов Ланчжоуского симфонического оркестра, исполнившего симфонию. Особые слова признательности он адресовал дирижеру - ректору Центральной консерватории Пекина маэстро Юй Фэну, под руководством которого премьера прошла на высоком уровне. На концерте было много гостей форума, собравшего делегатов из почти ста стран.
Первый заказ из Китая Виктор Плешак получил в 2010 году, сочинив музыку к экологическому представлению Шанхайского цирка "Зеленый город". В последующие годы он сотрудничал с оркестром Музыкальной школы при Пекинской консерватории и с Оркестром Запретного города. Он является также автором вокально-симфонического триптиха, прозвучавшего в Большом зале Санкт-Петербургской филармонии на вечере в честь 70-летия Победы Китая над Японией во Второй мировой войне.